Pošta v Hostinném se vrátí po více než sto letech do Poštovní ulice

/VIDEO, HISTORICKÉ FOTO/ Po 110 letech působení v Horské ulici čeká poštu v Hostinném návrat do Poštovní ulice. Bude to dokonce do stejného místa, kde sídlila od roku 1883. První poštovní úřad byl založen v Hostinném už v roce 1753.

Pošta v Hostinném se přestěhuje z Horské ulice, kde sídlí 110 let, do Poštovní ulice. | Video: Deník/Jan Braun