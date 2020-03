Informovala o tom Iveta Karbulová, vedoucí řídící pošty II, Dvůr Králové nad Labem.

"Klienty nadále žádáme, aby do pobočky vstupovali pouze s nezbytnými požadavky a jejich doprovod, pokud je to možné, vyčkal před provozovnou. V prostorách pobočky mezi sebou dodržujte stanovené rozestupy a bezpečnou vzdálenost minimálně 2 metry. Pokud to lze, upřednostňujte platbu platební kartou," sdělila aktuální opatření.

"Současně žádáme občany, aby v zájmu eliminace možných rizik do prostor pobočky nevstupovali, pokud jsou v karanténě. Děkujeme za pochopení a ohleduplnost k pracovníkům i ostatním zákazníkům. Věříme, že se nám tato nelehká situace podaří všem ve zdraví zvládnout," dodala Iveta Karbulová.