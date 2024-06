Rok po hromadném uzavření poboček v Česku zůstávají objekty na Trutnovsku bez využití. Pošta v Poříčí existovala dlouhých 127 let. Poštovní úřad byl zřízen na tamním náměstí už v roce 1896. Dům, v jehož přízemí poštovní pobočka fungovala naposledy do svého uzavření, patří čtyři soukromým vlastníkům. Místnosti jsou opuštěné a vyklizené, dveře zamčené. Podobně to vypadá na uzavřených poštovních pobočkách ve Vrchlabí. S tím rozdílem, že budovy ve Vrchlabí vlastní Česká pošta.

Poštovní ulice bez pošty

Dům v místní části Podhůří v Poštovní ulici nabízí Česká pošta k prodeji v elektronické aukci. Kdo má zájem získat dům i se zahradou, může se přihlásit do pondělí 24. června do 15 hodin. Aukce se bude konat 2. července od 13 hodin na aukčním portálu www.tenderarena.cz. V oznámení o konání dražby Česká pošta upozorňuje, že se nejedná o veřejnou zakázku, ale výběrové řízení formou e-aukce. Minimální kupní cena nemovitosti je 5 155 000 Kč bez DPH.

Rok už je uzavřená rovněž pobočka v Nerudově ulici ve Vrchlabí. „Objekt v Nerudově ulici je stále v majetku České pošty. V současné době slouží pouze jako zázemí pro doručovatelky. Jednu chvíli to vypadalo, že by v místě vzniklo zázemí pro Balíkovnu. Nové informace ale nemáme,“ řekl Deníku místostarosta Vrchlabí Alfred Plašil.

Ve Svobodě odmítli koupit poštovní budovu

Situace s budovou České pošty se řeší rovněž ve Svobodě nad Úpou. Krkonošské město dostalo od státního podniku nabídku na odkup nemovitosti. V pondělí 17. června o tom jednalo zastupitelstvo. Znalecký posudek ocenil poštovní budovu na 9,2 milionu Kč. Zástupci města při prohlídce zjistili, že poštovní budova je v zoufalém stavu.

Náklady na údržbu by byly pro Svobodu tak zásadním výdajem v rozpočtu, že by zastavily další rozvoj v rámci plánovaných aktivit a investic města po mnoho let.

„Město by muselo provést kompletní rekonstrukci budovy, kterou stát nechal zchátrat do současného stavu a nyní se toto břemeno snaží přenést na obec. Totální oprava by znamenala desítky milionů korun. To bychom finančně neutáhli. Navíc nás čekají velké investice do oprav současného majetku,“ uvedl starosta Svobody nad Úpou Petr Týfa.

„I kdyby město uvažovalo o bytech, tak u budovy není možnost zřídit parkování pro nájemce bytů, objekt nemá žádný pozemek pro odpočinek. Kromě bytů by bylo možné vymyslet i další využití, ale opět narážíme na problém s parkováním a hlavně investiční výdaje v řádu desítek miliónů korun,“ dodal Týfa.

Zastupitelé proto rozhodli, že nevyužijí nabídku České pošty na prodej nemovitostí. Poštovní služby nicméně chtějí ve Svobodě nad Úpou zachovat, proto pověřili vedení města dalším jednáním se státním podnikem o převzetí služby pošta Partner do přízemí radnice.

Pec koupila poštu za 29 milionů

Naproti tomu se České poště podařilo prodat budovu v Peci pod Sněžkou. Na rozdíl od Svobody nad Úpou byl však její stav výrazně lepší, navíc se nachází na lukrativním místě v centru horského střediska u autobusového nádraží. Město ji koupilo za 29 milionů korun a od 1. května tam převzalo provoz pošty Partner.

„Jako město jsme měli na budovu pošty předkupní právo. Neváhali jsme. Shodli jsme na tom v zastupitelstvu,“ řekla starostka Pece pod Sněžkou Ilona Karlíková. „Nachází se na dobrém místě a pozemku. Celý dům i se dvěma byty by jinak mohl koupit někdo jiný a přestavět ho na apartmány. V centru Pece už ale další nechceme. Pošta navíc navazuje na autobusové nádraží, které chceme vylepšit a oživit. I proto nám dávalo smysl budovu pošty získat do vlastnictví města,“ vysvětlila Karlíková.

Postup města kvitovali i místní občané. „V Peci žiju od roku 1962 a pošta je tady celou dobu. Jsme moc rádi, že bude pokračovat. Je tady potřeba,“ řekl Dušan Porubský, který v Peci pod Sněžkou provozuje menší rodinný penzion. Poštu využívají obyvatelé, boudaři i turisté. „Kdyby tady nebyla, hodně by nám to zkomplikovalo život. Poštu využíváme hodně. Je bez debaty lepší, že budovu koupilo město než někdo, kdo by z toho udělal apartmány. Těch už tady je dost,“ přivítal rozhodnutí města Dušan Porubský.

Při masivním rušení poboček a prodeji majetku České pošty po celé republice se lidé v Peci obávali, že o tu svoji přijdou. „Měli opravdu obavy, protože sem hodně chodí. Poštu využívají nejen místní, ale velmi často také čeští a zahraniční turisté, především v zimní a letní sezoně. Lyžaři si na naši pobočku dokonce nechávají posílat balíky. To je v zimě běžná praxe,“ potvrdila vedoucí pošty v Peci pod Sněžkou Olga Lukešová, že pobočka v krkonošském středisku má svůj význam a vytížení.

Mohlo by vás také zajímat: Pomník obětem střelby na filozofické fakultě přivezli z lomu ve Vyhnánově