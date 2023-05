Také vás zaujala nezvyklá postava „stromového muže“ sedícího na vysoké dřevěné židli v horní části Krakonošova náměstí v Trutnově? Nebyl to objekt určený na pálení čarodějnic, jak si někteří původně mysleli, ale součást 18. ročníku Dračích slavností. Ty se letos zaměřily na téma našeho lesa.

Stromového muže umístili na Krakonošovo náměstí členové spolku Trutnov - město draka kvůli letošnímu 18. ročníku Dračích slavností.Zdroj: Miloš Šálek„Je to trutnovský ent. Původně jsme ho nazývali pán stromů. Dali jsme ho na náměstí, protože zastupuje les, který byl letos tématem Dračích slavností,“ vysvětlil Zdeněk Semerád, místopředseda pořádajícího spolku Trutnov - město draka. Ent je stvoření mající podobu stromu, známé například z Tolkienova románu Pán prstenů.

Výroba pětimetrové dřevěné postavy zabrala zhruba dva měsíce. „Bylo to kolektivní dílo. Enta jsme vyrobili během deseti brigád. Je ze dřeva, nejvíc tam je buku,“ řekl Semerád. „Inspirovali jsme se u laviček Václava Havla. To jsou většinou dvě židle a uprostřed je strom nebo stolek. My jsme udělali enta na trůnu, aby se s ním lidé mohli fotit,“ dodal.

Nezvyklé stvoření vzbudilo okamžitě pozornost, jakmile se v dubnu na Krakonošově náměstí objevilo. „Postava si získala oblibu, lidé se s ní fotí. Vypadá to, že se snad s městem domluvíme na delším období, kdy zůstane na náměstí, takže tam snad nějaký týden vydrží,“ uvedl Zdeněk Semerád.

