Postaví novou záchranku na horách. V místě bez signálu

Horní Maršov - Letos se začne stavět nové výjezdové místo záchranky v Temném Dole v Krkonoších, společně se školícím střediskem. V místě, kde není vůbec žádný mobilní signál.

K úrazům v oblasti východních Krkonoš bude vyjíždět zdravotnická posádka od poloviny příštího roku z nové stanice v Horním Maršově. V jeho části, Temném Dole, využije Královéhradecký kraj dvou budov, které patřily silničářům. Opraví je a přizpůsobí tak, aby vytvořily zázemí pro záchranku a proměnily se ve výukové středisko. Dva zděné domky se nacházejí na trase z Horního Maršova do Pece pod Sněžkou, těsně před odbočkou na Malou Úpu. Jedná o lokaci, kde existuje palčivý problém s mobilním signálem. Na řadě míst v Malé Úpě úplně chybí pokrytí. Na problém jsme upozornili v Deníku. Jak jsme se přesvědčili přímo v objektu budoucí výjezdové stanice záchranky v Temném Dole, dovolat se tam nelze. Není signál. Je to pro záchranku problém?



Ivo Novák ze Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje o problémech s mobilním signálem v oblasti Malé Úpy ví, nicméně rozptyluje obavy, že ve stanici v Temném Dole nebude možné přijímat ohlášení úrazů. „Záchranka organizačně nefunguje na systému mobilních telefonů, ale speciálním radiokomunikačním systému, internetu a síťovém připojení,“ vysvětluje a pokračuje: „Pokud lidé kdekoliv v Královéhradeckém kraji vytočí číslo 155, dovolají se na operační středisko do hradeckých Kuklen, které řídí všech šestnáct výjezdových základen v kraji. Operátoři se spojí po našich linkách s výjezdovou stanicí. Posádka v Temném Dole proto bude dostupná, jelikož nevoláte přímo tam.“ Za rok 2017 přijali operátoři v kraji 75 tisíc hovorů na lince 155. Problém zůstane na straně volajících a jejich mobilních operátorů, kteří nemají pokrytý signálem některá místa na horách.

Krajská záchranka disponuje na Trutnovsku stanicemi v Trutnově, Vrchlabí a Dvoře Králové nad Labem. Nové místo v Temném Dole umožní rychlejší zásahy v horských oblastech. „Především v Peci pod Sněžkou a Malé Úpě, kde se koncentruje velké množství turistů,“ upřesňuje Ivo Novák. Zatímco z Trutnova to je do Pece 24 kilometrů, z Temného Dolu necelých šest. Momentálně se řeší personální obsazení. Buď tam založí novou posádku výjezdové skupiny nebo dojde k přesunům z jiných míst. Situaci vyhodnotí podle ekonomicko-organizačních ukazatelů.

Vybudování nové stanice záchranky a výcvikové a školící základny v Krkonoších pokryje z devadesáti procent dotace Evropské unie. Zbývající část doplatí Královéhradecký kraj. Celkové náklady se odhadují na 36 milionů korun. Krajský úřad vyhodnocuje nabídky firem, které se přihlásily do výběrového řízení. „Letos se začne se stavbou a realizace obou projektů by měla být dokončena do 31. července 2019,“ tvrdí Sylvie Velčovská, mluvčí krajského úřadu. Oba domky nepůjdou k zemi. Propojí je garážový prostor s technickým zázemím a celý objekt bude rekonstruován. Podle podkladů, uvedených ve veřejně dostupném zadávacím řízení, dojde také k rozšíření sjezdu z místní komunikace, úpravě příjezdové cesty, odstavné plochy a umístění světelné dopravní signalizace.