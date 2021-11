"Opět jsme nadšeni výsledkem sbírky a setkáním s lidmi, kteří neváhají pomoci druhým. S pokorou přejímáme darovanou pomoc. Díky pestrosti potravin může i nadále náš sklad pomáhat potřebným v našem regionu," řekla Martina Vágner Dostálová z Oblastní charity Trutnov, která sbírku ve městě organizuje. Jarní část Sbírky potravin se konala v dubnu.

V prodejnách Tesco, Penny a Albert měli lidé k dispozici dobrovolníky, kteří přebírali zboží. Na všech třech místech se v sobotu podařilo vybrat více než půl tuny. Nejvíce to bylo v Albertu, kde zákazníci darovali 675,5 kilogramu potravin a 69,8 kg drogerie. Tesco vybralo 643,8 kg potravin a 38,5 kg drogerie, Penny 584,6 kg potravin a 25,3 kg drogerie.

V Trutnově se zapojily do sbírky rovněž obchodní řetězce Kaufland, Billa, Lidl a drogerie DM. "Tam probíhala sbírka bez účasti dobrovolníků. Kolik bylo darovaných potravin či hygieny, to budeme vědět až v příštím týdnu, kdy budeme vše svážet do potravinového skladu Trutnov. Ten slouží jako detašované pracoviště Potravinové banky Hradec Králové," upřesnila Martina Vágner Dostálová.

Do letošní Sbírky potravin se letos zapojil v Česku rekordní počet kamenných prodejen, bylo jich přes třináct set. Akce před osmi lety začínala mnohem skromněji, ve stovce obchodů.

Sbírka potravin je dnem solidarity, při kterém může každý pomoci tím nejjednodušším způsobem, darem trvanlivých potravin a drogerie. Je organizována ve všech krajích potravinovými bankami a Českou federací potravinových bank ve spolupráci se Svazem obchodu a cestovního ruchu a Asociací společenské odpovědnosti.