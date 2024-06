Pěší pouť se šestimetrovým drakem z Trutnova do Brna se dostala do České knihy rekordů. Stala se nejdelším procesím s drakem, vysvětlila na Facebooku agentura Dobrý den, která knihu rekordů vydává.

Trutnovští nesli Brnem šestimetrového draka. | Video: Deník/Sabir Agalarov

„Drak byl tažen na voze koňským spřežením a během cesty se vystřídalo osm vozků a deset koní. Účastníci procesí urazili v jedenácti etapách vzdálenost 168 kilometrů z celkových 244 kilometrů,“ upřesnila agentura.

Certifikát k pouti trutnovského draka.Zdroj: Agentura Dobrý denUnikátní cestu stručně popsala také v certifikátu, kterým rekord potvrdila a který už předala pořádajícímu spolku Trutnov - město draka. Jeho členové se snažili co nejvěrněji napodobit dobovou pouť a události, ke kterým došlo v roce 1024.

Podle báje tehdy daroval zakladatel Trutnova Albrecht z Trautenberku vycpaného draka knížeti Oldřichovi. Ten nechal trofej na památku pověsit do průjezdu brněnské radnice. Vše se povedlo zopakovat v předchozích dvou týdnech, k předání došlo v Brně v sobotu.

Obří puzzle na náměstí v Trutnově při dračích slavnostech 2008.Zdroj: Miloš Šálek

Pro nadšence pořádající pravidelně trutnovské dračí slavnosti Už ho nesou! je to už třetí zápis do knihy rekordů. V květnu 2008 vytvořili na Krakonošově náměstí v historickém centru Trutnova ze 672 dílků obraz, který zabral plochu více než 370 metrů čtverečních.

V květnu 2015 sestavili na podlaze kulturního sálu v Národním domě největší dominodráhu. Měla 12 654 kostek, dřevěných špalíků o rozměrech 6 krát 3 krát 1 centimetr. Tvořilo ji šest spirál a dominový efekt trval asi dvě a půl minuty.

Dračí slavnosti Už ho nesou! v roce 2015 odstartoval rekord s dominodráhou.Zdroj: Miloš Šálek

„Když děláme něco většího, tak si vzpomene, že by to eventuálně stálo za zaregistrování. Primárně kvůli rekordům to ale neděláme,“ vysvětlil předseda spolku Otto Štemberka.

Dračí slavnosti se v Trutnově každoročně konají od 2006. Vždy o první květnové sobotě ovládnou s bohatým programem centrum okresního města. Zábava směřovaná především na rodiny s dětmi a napodobující v mnohém středověké slavnosti vrcholí oblíbeným večerním průvodem. V čele procesí nesou muži v kápích na márách draka a nakonec ho na povel Albrechta z Trautenbergu vyzdvihnou na věž Staré radnice.

Sundávají ho většinou na konci září. Výjimkou byl letošní rok, kdy draka sejmuli už v červnu, aby ho mohli odnést do Brna. Tam ale nakonec nezůstal. V jihomoravské metropoli pro tak velkou saň nebylo místo, takže počin připomíná pamětní deska.

Přestože se tedy drak do Trutnova vrátil, na radnici už letos viset nebude. Znovu ta, bude vyzdvižen při slavnostech v květnu 2025.