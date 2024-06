Dvacet kilometrů před Brnem skončilo unikátní pěší putování členů ze spolku Trutnov - město draka. Za třináct dní přesunuli šestimetrovou plechovou saň z Podkrkonoší k jihomoravské metropoli. Po vzoru bájných pověstí k tomu využili povoz tažený koňmi. Jejich počínání vyvrcholí v sobotu při brněnských slavnostech.

Z pouti trutnovského draka do Brna. | Foto: Spolek Trutnov - město draka/Facebook

„Dorazili jsme do cíle v Chudčicích, přesně podle plánu. Teď budeme mít dva dny volno, budeme si chystat slavnosti a v sobotu to v Brně vypukne,“ přiznal dnes (ve středu) Otto Štemberka, předseda spolku Trutnov - město draka.

Probíhala cesta bez komplikací?

Ano, až do poslední do poslední etapy, kdy jsme museli odpojit koníky. Dostali včera tak do těla, že dnes jsme je radši šetřili. Takže poslední etapa přesunu byla nakonec autem. Nicméně máme pěšky odchozeno 170 kilometrů, celkově je uraženo 240 kilometrů.

Ptali se lidé, kteří vás potkali, co, kam a proč vezete?

Samozřejmě, zajímali se a reakce byly perfektní. Máme z toho i výstupy. Budeme mít z WhatsAppu přes tři sta fotek.

Po jakých cestách jste putovali?

Šli jsme lesem, polňačkami, ale museli jsme i na asfaltové silnice. Takže po této stránce výborné, protože koně drželi až do včerejšího dne. Vystřídali jsme pět koňáků.

Před cestou jste avizovali, že se při pouti budete střídat. Zvládl někdo celou trasu?

Ano, je nás asi osm nebo devět, kteří jsme šli od začátku do konce.

V kolika lidech se chystáte na sobotní brněnské slavnosti?

To neumím odhadnout, ale budou to desítky lidí z Trutnova. Asi třicet má ubytování v Brně na studentských kolejích, další si zajistili ubytování individuálně. Přijede ještě autobus z Trutnova, takže počítám, že nás bude možná stovka.

CESTA DRAKA DO BRNA

* začala ve čtvrtek 6. června sejmutím draka z trutnovské radnice

* den nato vyrazilo na cestu asi 30 lidí s povozem a drakem

* denně urazili v průměru zhruba 13 kilometrů, měli 12 zastávek

* nocovali především v kempech a táborových osadách

* někde hráli divadlo o tom, proč vezou draka do Brna

* dnes završili dlouhé putování v Chudčicích

* v sobotu 22. června v 18 hodin draka ponesou ulicemi Brna a poté ho symbolicky předají

Budete ještě pilovat přípravu na sobotu?

V pátek si chceme klíčová místa v Brně projít. Nelze pořádat slavnosti, aniž bychom věděli, kdo a kde bude stát. V sobotu vše vypukne. Stavět se bude od 6 do 10 hodin. V 10 začnou slavnosti, v 16 hodin dojde k odhalení pamětní desky, na které bude připomenutá trutnovská slavnost. Stará brněnská deska bude nahrazena trutnovskou pověstí. V 18 hodin vyjde průvod z Moravského náměstí směrem na Dominikánské. Zhruba v 19 hodin dojde k symbolickému předání našeho draka Brnu s tím, že obdržíme památný zvon, na který se bude potom v Trutnově zvonit.

Kdy a kde se bude vysílat avizovaný filmový dokument o spolku?

V sobotu ráno, v 8.50 v televizi na ČT2. Půlhodinový dokument o nás jsme natočili se Špetlafilmem asi před čtyřmi lety.

Jak významné je pro spolek putování draka do Brna a pořádání tamních slavností?

Nejvýznamnější akcí v dějinách našeho spolku byly určitě úplně první slavnosti Už ho nesou! pořádané v Trutnově. Hned na druhém místě bude Brno. Splnit úkol, který jsme si dali před dvaceti lety, to je pro nás samozřejmě velká událost.

Trutnované připomenou Brnu starou pověst

Brno a Trutnov spojuje pověst o daru v roce 1024 - vycpaném drakovi. Společná připomínka se odehraje v sobotu na Moravském a Dominikánském náměstí v Brně. Legendární kronikář Simon Hüttel popsal zabití draka a darování trofeje Albrechtem z Trautenbergu knížeti Oldřichovi v Brně. 1000leté výročí motivovalo spolek Trutnov - město draka, aby každoroční slavnosti Už ho nesou! přeneslo z okresního města pod Krkonošemi do jihomoravské metropole.



V sobotu se v Brně uskuteční akce Už ho nesou aneb Tisíc let brněnského draka. Program bude probíhat od 10 hodin současně na Moravském i Dominikánském náměstí a kopíruje trutnovské Dračí slavnosti. Brňané můžou poznat umělce z Trutnova a okolí, ať již hudebníky, divadelníky, nebo kouzelníky. Připravený je doprovodný program, děti se mohou zapojit do celodenní hry, vyzkoušet si dřevěný kolotoč, šlapací mašinku či kuličkovou dráhu, starší zaujme program tkalcovského muzea, dobová řemesla či ochutnávka podkrkonošských specialit.



Vrcholem akce bude průvod Trutnovanů z Moravského na Dominikánské náměstí s obřím drakem, kterého následně symbolicky předají Brnu. „Vzhledem k tomu, že plastika měří šest metrů a váží 350 kilogramů, nepodařilo se pro ni na brněnské Staré radnici najít vhodné a především důstojné místo. Proto se po víkendu vrátí zpět do Trutnova,“ řekla brněnská primátorka Markéta Vaňková.



Z Brna si zástupci spolku odvezou památný zvon, na který se bude zvonit při tradičním vyzdvihování draka na věž trutnovské Staré radnice. Připomínkou trutnovsko-brněnských oslav se stane pamětní deska, umístěná do průjezdu brněnské Staré radnice. Odhalena bude v sobotu v 16 hodin.

