Už více než 11,5 milionu korun napumpovala Úpice do oprav historické památky Dřevěnka, přičemž s pokrytím této částky ji ze dvou třetin pomohly dotační tituly. Aby se však nejstarší stavba ve městě dočkala kompletního dokončení, musí se tento obnos proinvestovat ještě jednou.

„Dřevěnku město opravuje už od roku 2008. Teď jsme požádali o dotaci ve výši zhruba 10 milionů korun. V případě, že bychom se žádostí uspěli, mohli bychom stavební práce kompletně dokončit zhruba v roce 2018," objasnil místostarosta Úpice Radim Fryčka. „Musí se dodělat vnitřek. A aktuálně nás hodně trápí stav komínu. Pokud ale dotaci neobdržíme, budeme se zase snažit rekonstruovat Dřevěnku postupně. Tak jako doposud," dodal.

V sobotu lidé v rámci úpické pouti mohli do jedinečné památky nahlédnout. Viděli tu probíhající opravy, historické snímky i náhledy toho, jak by Dřevěnka mohla fungovat. „Počítáme s tím, že tu vznikne takové živé muzeum, expozice skanzenového typu," řekla ředitelka úpického muzea Jana Nešněrová, pod jejíž správu by měl objekt v budoucnu náležet. Veřejnost si mohla i vyzkoušet techniku vymazávání spár, s níž objekt během příštích dvou měsíců tesaři zateplí.

Tesaři s Dřevěnkou brzy skončí. Mají hotovo

Dřevěnku Úpice dosud rekonstruovala postupně. Každoročně do ní s příspěvky dotací vkládala prostředky ve výši zhruba 1,5 milionu korun. „Někomu se může zdát, že se toho za takové peníze neudělalo mnoho. Faktem ale je, že oprava historické stavby je velmi náročná ve všech směrech. Třeba u trámů – některé se měnily, jiným stačilo ošetření a mohly zůstat," objasnil úpický místostarosta Radim Fryčka.

Letos se objekt už dočkal zateplení stropů. Dělníci osadili také žlaby a svody. Zmizely naopak historické toalety. „Během příštích měsíců tesaři udělají vymazávky spár a tím jejich práce na stavbě skončí. Na řadu přijdou další dělníci," řekl Martin Dvořáček z majetkového odboru města Úpice.

„V Dřevěnce by lidé měli po jejím dokončení ochutnávat život na venkovském městě v 19. a 20. století. Nemůžeme se sice těšit na hospodu, kterou tu mnozí pamatují, ale budou tu jiné zajímavé. Těším se třeba na tkalcovský stav nebo pec na chleba," nechává nahlédnout za vrátka projektu Jana Nešněrová, ředitelka úpického muzea a galerie.

Vymazávání? „Liší se region od regionu," říká tesař



Nejstarší úpická stavební památka Dřevěnka byla vystavěna z neotesaných klád. První dochované zmínky o ojedinělé tuzemské stavbě pochází už z roku 1559. Až do roku 1990 tu byla restaurace, po letech chátrání ji pak před osmi lety začalo město s podporou dotačních fondů rekonstruovat.



Jedním z důležitých mužů při celé přestavbě je Martin Zeman. „Jsme tu už od roku 2008. Teď budeme ještě zhruba dva měsíce vymazávat a pak definitivně s tesařskými pracemi na Dřevěnce skončíme," sdělil Martin Zeman, který společně se spolupracovníky historickou techniku zateplování předváděl v sobotu na dni otevřených dveří. „Teď už započnou práce vevnitř. Inženýrské sítě, voda, elektřina a další. To už půjde mimo nás," dodává.



Vymazávání si v sobotu lidé mohli na Dřevěnce vyzkoušet také na vlastní kůži. Tesaři předváděli, jakou technikou bude v příštích dvou měsících rekonstrukce památky pokračovat. „Vyplňujeme spáry mezi trámy, spoji a různými nedokonalostmi dřeva. Cílem je zabránění úniku tepla, které vevnitř vzniká v kamnech či jiném zařízení, tak, aby se nedostávalo ven" řekl Martin Zeman. „Region od regionu se vymazávky liší. Základem je ale vždycky jílovitá hmota a voda. Někde se pak do ní přidává ještě třeba mech, piliny, u nás se to jsou plevy. To je v podstatě sláma, která je nasekaná na krátké kusy," objasnil tesař. V Úpici pracovníci použili historický materiál ze Dřevěnky, který rozdrtili, naředili a nyní ho na objekt zase vrací.



Během dvou měsíců tímto způsobem dělníci vyplní spáry v celém objektu. „Vymazávka časem vysychá, první nanášení je jen hodně na hrubo. Časem se proto obnovuje, tak dvakrát, třikrát i na víckrát, než se dosáhne kýženého výsledku," říká Martin Zeman. Zatímco historicky lidé znají spárování na bílo, nyní se nanáší hnědá hmota. „Ta bílá, to je jen určitý kolorit naší chalupářské doby, že se trámy natíraly na černo a spáry se bílily, historicky je to ale nesmysl. Bylo to jen na nějakou krásu," usmívá se zkušený tesař.