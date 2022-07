Nebylo to poprvé, ani naposledy. Další povodně postihly krkonošský městys i další obce v regionu v letech 2001, 2002, 2003, 2009 a 2013. "Místní lidi to hodně semklo. Oproti tomu, co se tehdy dělo na Moravě, to ale nebylo nic. Měli jsme jen zničené zahrady. Voda nezbourala domy, lidé mohli bydlet dál, evakuace trvala jen chvíli," vzpomíná na povodeň z roku 1997 Jan Mišových, který žije v místě zvaném Kolonka v Kalné Vodě.

Povodně před 25 lety. Takhle to vypadalo v Kalné Vodě v místě zvaném Kolonka při povodních v roce 1997.Zdroj: archiv

"Vstával jsem do práce a v pět ráno jsem zaregistroval, jak se voda vyvalila z břehů řeky. Bylo to zvláštní, protože o den dříve v řece naopak voda nebyla žádná. Byl jsem u Úpy se psem, ten si ani neměl kde zaplavat. To se rychle změnilo, řeka byla ráno dravá. Jak tekla z kopce, tak měla sílu. Odnesla mi tři kubíky dřeva a asi stejné množství mi připlavalo zpátky od někoho jiného. Vibrovalo to, jako kdyby tady projížděli Rusáci,“ vybavuje si Vítězslav Čochnař, který stejně jako tehdy žije v Kolonce v Kalné Vodě.

Povodně před 25 lety. Lidé v Mladých Bukách lovili králíky do prádelních košů

"Jak povodeň rychle přišla, tak zase odešla. Zůstalo po ní bláto, asi 20 centimetrů. Měli jsme zničené zahrady. Následky jsme uklízeli dva tři měsíce. Řekl bych, že větší povodeň byla v roce 1977. To mi sice bylo osm, ale pamatuji si na ni hodně živě. Když táta šel z práce, v řece plavaly krávy, prasata i celá králíkárna," říká Čochnař.

Povodeň v červenci 1997 v Mladých Bukách.Zdroj: archiv Emílie Svobodové

"My jsme měli pod vodou i auto. Museli jsme ho nechat vysušit a odbahnit. Na zahradě jsem měl metr nánosu bahna. Celou zahradu mně proto vybagrovali. Horší bylo dát ji zpátky dokupy, potřeboval jsem na to patnáct tatrovek hlíny. Do zimy jsme ji ale měli hotovou," přibližuje Jan Mišových následky povodně, která zaplavila Česko před 25 lety.

Povodně před 25 lety. Takhle to vypadalo v Kalné Vodě v místě zvaném Kolonka při povodních v roce 1997.Zdroj: archiv Jana Mišovýcha a Vítězslava Čochnaře