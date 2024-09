Z pohledu srážek není dobrá. Podle aktuálních předpovědních modelů předpokládáme, že v horských oblastech by mohlo za celou epizodu napršet přes 200 milimetrů, v nížinných částech přibližně do 100 milimetrů. Situace je to tedy výjimečná, takovéto srážky se objevují málokdy.

Právě v Krkonoších a Orlických horách se v minulosti bleskově rozvodnily menší toky natolik, že i jinak klidné potoky dokázaly strhnout domy a dokonce braly i lidské životy. Předpokládáte podobný scénář? A kdy se srážky projeví na větších řekách?

Právě menší toky jsou první na ráně a jako první reagují na spadlé srážky. Jejich charakter je jiný než v předchozích epizodách, které jsme ve východních Čechách zažili před několika týdny a které byly přívalové. Nyní budou trvat déle. Odezva tedy nebude tak rychlá, ale pokud za jeden den naprší 80 milimetrů a druhý den to bude pokračovat, můžeme ji očekávat už v pátek odpoledne. Jestliže nám srážková epizoda skončí v neděli, a kéž by tomu tak bylo, dotok na větších řekách bude ještě do poloviny příštího týdne významný. Předpokládáme, že na nich leckde dojde k výraznému překročení třetího stupně povodňové aktivity.

Jak velkou výhodou oproti přívalovým srážkám je časová prodleva?

Pro obyvatelstvo je nyní samozřejmě důležitá, protože umožní se na problémy nachystat. Proto už včera začala preventivní opatření, konala se tisková konference a zasedaly povodňové komise. Zasáhne to celé území kraje a všichni jsou v pozoru.

V létě roku 1998 se rozvodnily malé toky v Orlických horách a povodně si tam vyžádaly šest obětí, přes 20 stržených domů a dvoumiliardové škody. V čem byla tehdy situace jiná a je nyní díky pozvolnému dešti příznivější?

Lišila se právě v už zmíněné rychlosti. Tehdy šlo o přívalové srážky, kdy tam spadlo přes 200 milimetrů vody v řádu jednotek hodin. Nyní může spadnout stejné množství, ale potrvá to třeba dva či tři dny. Odezva by měla být úplně jiná, toky budou stoupat pozvolna. Situace je tedy příznivější, všichni se mohou přichystat a reagovat na postupné stoupání hladin.

Dá se už nyní říci, že k podobným následkům nedojde?

Nemělo by. Pokud se obyvatelstvo bude chovat přiměřeně, neměly by se podobné tragické události stát. Včasná výstraha, která nyní přišla, by to měla zajistit. Samozřejmě se najdou jedinci, kteří nerespektují vůbec nic a mohou se vzepřít případným výzvám k evakuaci.

Dají se evakuace očekávat?

Těžko říci. Pokud vyjdou aktuální předpovědi týkající se srážek, určitě budou oblasti, kde může dojít k potížím. Na druhou stranu jsou tam lidé na podobné situace zvyklí a umějí se k tomu postavit. Z tohoto pohledu by nemělo dojít k tragickým následkům.

Může se předpověď v horizontu dní ještě změnit k lepšímu?

Chtěl bych tomu věřit, ale pravděpodobnost úspěšnosti předpovědi na příští tři dny je zhruba 85 procent, a výrazné změny tak nejspíše nenastanou. Může se stát, že déšť zeslábne dříve, ale může to být i naopak. Myslím si, že základ předpovědi je daný a opravdu se k tomu musíme postavit s velkou vážností.

Nakolik je současná situace mimořádná z hlediska podobných stavů v minulosti?

Myslím, že pokud to zasáhne úplně celý kraj, tak nic takového nepamatujeme. Situace se srovnává s roky 1997 a 2002. Ovšem v roce 2002 nás povodně téměř nezasáhly, týkaly se hlavně Vltavy a dolního Labe, a v roce 1997 rovněž nešlo o celý kraj. Výjimečnost se tak týká zejména plošného rozsahu a samozřejmě také množství srážek a předpokládaných průtoků. S lety 1997 a 2002 se to nyní srovnává pouze z pohledu synoptické situace, to znamená tlakové níže, která přes nás půjde a bude se vracet, nikoli následné odezvy, tedy průtoků. Nevíme, k čemu nakonec dojde.

Jakou roli bude hrát letošní sucho?

Zdá se, že by se to mohlo lehce projevit. Plošně tady nebyly výrazné srážky, spíše přívalový déšť, který spadne a odteče. Půda by mohla část vody zadržet a to by nám mohlo malinko pomoci. Pokud však bude skutečně pršet až do neděle, zem tolik vody nevstřebá.