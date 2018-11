Povolební tajenku rozluštila další města. Mají starosty

Zdravotnictví - Zdravotnictví Lékař 29 300 Kč

Ostatní lékaři specialisté SEKUNDÁRNÍ LÉKAŘ NA NEUROLOGII. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 29300 kč, mzda max. 50700 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: SEKUNDÁRNÍ LÉKAŘ NA NEUROLOGII, VŠ vzdělání, praxe vítána, prac. doba od 7.00 do 15.30 hod., kontakt: denně od 7.00 do 8.00 hod., komunikativní jazyková znalost, možnost ubytování, stravování, , Tato pozice NENÍ podporována náborovým příspěvkem či stipendijním programem MMN, a.s.. Pracoviště: Mmn, a.s., Metyšova, č.p. 465, 514 01 Jilemnice. Informace: Jana Matějková, +420 481 551 303.