„Líbí se mi proměna, kterou Trutnov prošel za posledních více než 30 let, a jsem hrdý a vděčný za to, že jsem se na ní mohl aktivně podílet. Trutnov prošel výraznou změnou. Z tmavého, šedivého a špinavého města konce 80. let se stalo pěkné moderní podhorské centrum. Doufám, že to tak vnímají i občané našeho města, stejně tak jako jeho návštěvníci. Trutnov je krásné město a mám ho rád,“ říká Tomáš Hendrych, který je od roku 1992 radním města.

Začátky na radnici byly podle něj velmi těžké. „Ze dne na den se mi změnily pracovní povinnosti i zaměření. Z tělocvikáře na obchodní akademii, který se většinu dne pohyboval ve sportovním oblečení, jsem se proměnil v úředníka v obleku, jenž řeší naprosto odlišné věci, než kolik kilometrů se žáky poběží, nebo jestli se bude hrát při hodině volejbal či basketbal,“ vzpomíná na začátky v 90. letech.

Začínali bez mobilů a počítačů

Rozdíl ve fungování města před třiceti lety a dnes je obrovský. „To se snad ani nedá srovnat. Dám jenom dva příklady, na kterých to přiblížím. V začátcích svého působení na radnici jsme neměli mobily, nepracovali jsme na počítačích. To je v dnešní době něco nepředstavitelného, v podstatě bez počítačů už úřad nemůže fungovat. Veškerá komunikace, evidence, příprava materiálů pro jednání rady města a zastupitelstva probíhá elektronicky. Když se někdy stane, že nejde proud nebo spadne počítačová síť, chod úřadu se téměř zastaví, úředníci prostě počítače pro svoji práci potřebují,“ porovnává 90. léta se současnou dobou.

Tomáš Hendrych (druhý zleva) podepsal jako lídr Volby pro město koaliční smlouvu v Trutnově s partnery z ODS, Sdružení pro Trutnov a Piráty.Zdroj: Miloš Šálek

Hendrych považuje za velké štěstí, že v letech 1994 až 1998 spolupracoval se starostou Gustavem Hillebrandem, prvním polistopadovým starostou Trutnova, který mu pomohl v začátcích na radnici. „Nesmírně jsem si ho vážil. Byl to člověk odpovědný, náročný, ale taky spolupracovník, který dokázal poradit a pomoci. První čtyři roky na radnici s ním byly pro mě obrovskou školou a jsem mu za ně vděčný dodnes. Postupně jsem pronikal do záležitostí kolem rozvoje města, učil jsem se procesy stavebního řízení, financování města a městských organizací, řízení městských orgánů a spoustu dalších věcí,“ popisuje.

Během 32 let měl Trutnov jen tři starosty, šéf se mu tak často neměnil. Po Hillebrandovi převzal v roce 1998 vládu nad Trutnovem Ivan Adamec. Jeho nástupcem se stal loni v prosinci Michal Rosa.

„S Ivanem Adamcem chvíli trvalo, než se nám podařilo naladit se na stejnou vlnovou délku, ale potom už to fungovalo, doufám, k oboustranné spokojenosti. Byl velmi náročný, ale současně dokázal i pomoci překonat problémy a poradit ve složitých a komplikovaných případech. Byli jsme spolu ve vedení města přes 20 let a věřím, že se nám společně podařilo posunout Trutnov dopředu. Vážím si na Ivanovi, že má obrovský tah na branku, jde urputně za věcmi, o kterých je přesvědčen, že jsou pro město přínosem. A v politice toho, že vždy bojoval za svoji ODS a to i v dobách, kdy se jí nedařilo a voliči od ní odcházeli. V Trutnově ji vždy dokázal udržet na špici,“ hodnotí představitel Volby pro město.

Po loňském odchodu Adamce do pozice předsedy hospodářského výboru Poslanecké sněmovny se stal třetím starostou Trutnova od roku 1990 Michal Rosa. „Rychle jsme našli společnou řeč v rovině pracovní i lidské. Myslím si, že Michal Rosa za necelý rok dokázal, že si jako starosta povede dobře, a já se moc těším na další spolupráci s ním,“ tvrdí dlouholetý trutnovský místostarosta.

Splnit všechny sliby hned by bylo nejlepší

Zdroj: ArchivKteré z volebních slibů bude potřeba podle něj splnit co nejdříve? „Tak to je hodně těžká otázka, protože nejlepší by bylo splnit všechny a hned,“ odpovídá Tomáš Hendrych.

„Každopádně řešení nelehké dopravní situace, včetně parkování, považuji za jednu z priorit. Věřím, že výrazně ke zlepšení situace přispěje rekonstrukce Špitálského mostu s vybudováním podjezdu/podchodu pro pěší a cyklisty. Není to pouze městská akce, proto musíme dál prosazovat u Ředitelství silnic a dálnic přípravu tohoto projektu. Zároveň podporou a propagací bychom chtěli lidi přesvědčit, aby ve větší míře využívali městské hromadné dopravy, a to autobusy i vlaky,“ dodává.

Z dalších záměrů uvedl revitalizaci sídliště Zelená Louka, podporu integrovaných obcí, výstavbu cyklostezek, modernizaci sportovišť a školských zařízení a další projekty. „Abychom mohli postupně plnit sliby, musíme především odpovědně hospodařit, což je předpoklad pro zvládnutí současné nelehké situace,“ upozorňuje matador trutnovské radnice.