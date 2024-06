Jaroslav Kopecký před dvěma lety koupil starou vodárnu ve Svobodě nad Úpou. Chátrající objekt zbavil dezolátního stavu, opravil ho a dal mu nový šmrnc. Za svůj počin si vysloužil od Královéhradeckého kraje Cenu památkové péče Hereditas obligat (dědictví zavazuje) za záchranu neprohlášené památky.

Jaroslav Kopecký (uprostřed) dostal za opravu přerušovací stanice vodovodu ve Svobodě nad Úpou od Královéhradeckého kraje Cenu památkové péče Hereditas obligat (dědictví zavazuje). | Foto: Královéhradecký kraj

Podařilo se mu obnovit přerušovací komoru (lidé často mluví nesprávně o vodojemu), malého vodního dílka sloužícího ke snižování tlaku ve vodovodním potrubí rýchorského gravitačního přivaděče pitné vody do Trutnova. Systém vodních staveb pramenišť, jímek, vodních zámečků a podobných objektů je v Krkonoších velmi rozsáhlý a poměrně starý.

Jaroslav Kopecký je rodák ze Svobody nad Úpou, žije v Mladých Bukách. Pracoval více jak 30 let ve společnosti VAK Trutnov (Vodovody a kanalizace). „Byl jsem pracovník VAKu a rozhodl jsem se, že objekt koupím a pomalu jsem ho začal opravovat. Jsem typ člověka, který má rád staré věci, myslím si, že staré dědictví pokračuje. Někdo sbírá stará auta, já jsem si koupil starou vodárnu, kterou dávám dohromady, aby to tu vypadalo hezky,“ řekl Jaroslav Kopecký.

Komora byla součástí vodovodu, který se stavěl v letech 1915 až 1917 z Rýchor do Trutnova. V 80. letech se komora přestala používat a začala chátrat. Objekt zakoupil Jaroslav Kopecký a na své náklady ho opravil. Bylo nutné opravit střechu, u které chyběla část věže, a zbavit celý objekt křovin.

Tato kategorie památkářského ocenění spočívá v obnově, ucelené etapě obnovy nebo restaurování státem nechráněného uměleckého díla nebo stavby, která se nachází mimo území památkové rezervace nebo památkové zóny.

Jak uvádí místní zpravodaj Svoboda fórum, přerušovací stanice vodovodu byla údajně postavena v letech 1915 až 1917 v katastru Maršov II. Je provedena jako dvoukomorová betonová podzemní jímka o objemu 20 000 litrů s betonovým nadzemním portálem s plechovými dveřmi, který tvoří vchod do vodovodní přerušovací jímky. Voda protékala 200 mm litinovým potrubím a svou pouť z hor končila ve vodojemu pod Janským vrchem v trutnovském lesoparku. Pokud by neexistovala přerušovací komora přibližně v půlce, tlak vody v Trutnově by byl přibližně 10 atmosfér (výškový rozdíl 100 metrů). Objekt přerušovací stanice je mimo provoz asi 40 let.

„Byl nahrazen novou „přerušovačkou“ z doby, kdy byla budována nová úpravna vody v Horním Maršově. Zub času se na objektu výrazně podepsal a pan Kopecký ho přebíral v prakticky dezolátním stavu. Objekt nebyl u silnice ani vidět. V minulém roce se mu podařilo objekt zbavit okolních náletů a nebezpečných stromů a zrekonstruovat objekt. Letos by chtěl opravit přístupové schodiště a zvelebit okolní pozemek. Dnes je stavba jako nová a spousta místních a návštěvníků obdivuje zašlou slávu industriální architektury,“ popsal rekonstrukci starosta Svobody nad Úpou Petr Týfa.

