O 392 klesl počet obyvatel trutnovského okresu. Loni v lednu jich měl 117 tisíc 112, letos 116 tisíc 730. V procentech činí rozdíl zanedbatelných 0,33 %. Vyplývá to z dat ministerstva vnitra.

Počty obyvatel

největší nárůst

Hajnice 36

Mladé Buky 30

Pilníkov 25

V. Svatoňovice 19

Chotěvice 18

Ch. Hradiště 15

Nemojov 13

Pec pod Sněžkou 12



největší pokles

Trutnov 198

Dvůr Králové 158

Vrchlabí 60

Hostinné 29

Statistika nabízí zajímavý pohled na migraci lidí. Drtivá většina měst totiž hlásí úbytek, naopak okolní obce hlásí nárůst. Typickým příkladem je okresní metropole. Za poslední rok klesl Trutnovu počet obyvatel o 198 na 30 tisíc 195. Sousedním městysům a vesnicím narostl. Hajnici o 36, Mladým Bukům o 30, Pilníkovu o 25, Vlčicím a Starým Bukům o 11. „Ten úbytek je minimální. Pro těch pár desítek lidí asi mohlo být třeba zajímavé, že sehnali levnější stavební pozemky v okolí, ale do práce, do škol, za kulturou a sportem jezdí k nám,“ řekl trutnovský starosta Ivan Adamec. Zatímco ve městech nedosahuje úbytek ani jednoho procento, u okolní obcí se nárůst pohybuje mezi „příjemnými“ dvěma až šesti procenty.

Nejvyšší nárůst má v absolutních číslech Hajnice. Obec s tisícovkou obyvatel leží jen 12 kilometrů za Trutnovem, stejně daleko to z ní lidé mají do Dvora Králové nad Labem, druhého největšího města v okrese. „Máme slušnou infrastrukturu, školu, školku, zubaře, hospodu, z moderních věcí nám skoro nic nechybí. Máme to blízko do velkých měst, s dobrým autobusovým spojením, takže kdo chce, ten si práci v okolí najde. A máme také sedmdesát obecních bytů, o které mají mladí velký zájem,“ popsal starosta obce Petr Červený. Loni jí přibylo 36, od roku 2003 už více než 150 obyvatel. „Rozhodně nesedíme s rukama v klíně. Máme spoustu plánů. Chystáme opravu hřiště, zvažujeme postavit obecní sál, prostě chceme držet krok se světem,“ zdůraznil Petr Červený.

Vše na dosah ruky, tak proč bydlet ve městě

Z Mladých Buků do Trutnova je to pouhých osm kilometrů. Městys se 2266 obyvateli sousedí s okresní metropolí tak těsně, že cizinci mnohdy ani nepoznají, že už překročili hranice jiné obce. „Práci, kulturu, sport či zdravotnictví, to vše mají naši obyvatelé díky Trutnovu na dosah ruky. Na druhou stranu, když chtějí do přírody, mají to také na dosah ruky,“ řekla starostka Mladých Buků Lucie Potůčková. Městys s unikátním výhledem na Krkonoše se v poslední době stal středem zájmu mladých rodin. „Vidíme to na poptávce po bydlení. I proto plánujeme na ploše asi 50 tisíc čtverečných metrů novou obytnou zónu s bytovými a rodinnými domy, díky které bychom se mohli rozrůst až o tři sta obyvatel. Některé byty bychom si chtěli nechat jako obecní,“ naznačila starostka.

Trutnovský okres má v rámci hradeckého kraje za loňský rok největší úbytek obyvatel (392). Naopak raritou je jičínský okres, kde loni podle statistik 15 obyvatel přibylo.

Ani krajské metropole nemají své jisté

Zajímavá jsou také čísla krajských měst. Devadesátitisícovému Hradci Králové loni klesl počet obyvatel o 332, Pardubicím s téměř 85 tisíci obyvateli o 335. Stotisícový severočeský Liberec měl pokles o pouhých 89 lidí.