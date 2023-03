/VIDEO, FOTOGALERIE/ Nejslavnější nosorožec se vydal na cestu domů. Putování nosorožce severního bílého Sudána začalo v Národním muzeu. Odtud jeho vycpanina, odborně dermoplastický preparát, odjela do Safari ve Dvoře Králové a pak pocestuje do Keni.

Nakládka dermoplastického preparátu posledního samce nosorožce bílého. | Video: Deník/Radek Cihla

V Národním muzeu vystřídá preparát Súdána jeho kostra. Ve Dvoře Králové nad Labem nosorožce naloží do velké bedny a ještě o víkendu zamíří nákladním autem do Belgie na letiště. Pak už zamíří do Keni, kde před pěti lety uhynul.

Sudán prožil neobyčejný život. V 70. letech minulého století unikl přesunem do Dvora Králové vybití příbuzných ve volné přírodě. Zplozením dvou samic významně přispěl k zachování svého druhu. Poslední roky života strávil zpátky v Africe.

Rozloučení se Sudánem, posledním samcem nosorožce severního bílého.Zdroj: Facebook/Ol Pejeta Conservancy

Vzácný nosorožec patří mezi největší symboly ochrany zvířat ve volné přírodě. Má sochu v New Yorku i na kruhovém objezdu ve Dvoře Králové. Snímek Súdána, který se stal fotografií desetiletí podle čtenářů National Geographic, obletěl celý svět. Je na něm zaznamenáno rozloučení ošetřovatele nosorožce před jeho skonem.

„Vlajkové zvíře safari parku jsou nosorožci. Vyvážení černých nosorožců do Tanzánie nebo Rwandy, kde se úspěšně rozmnožují, nebo záchrana nosorožců severních v Keni, přináší Dvoru Králové celosvětovou prestiž a kredit. Sudán, který prožil většinu života ve Dvoře Králové a poté v Africe, je nejslavnější nosorožec světa,“ řekl loni Deníku ředitel královédvorské zahrady Přemysl Rabas.

Po jeho smrti se do Česka dostaly jak kosterní pozůstatky, tak kůže. Ta byla uchována v soli a experti z ní vytvořili dermoplastický preparát.

Safari Park Dvůr Králové je koordinátorem snah o záchranu nosorožců bílých severních. V současné době už jsou na světě známy pouze dvě samice, obě se narodily ve Dvoře Králové a obě v současnosti žijí v Keni. Jejich jedinou nadějí na rozmnožení jsou umělé metody reprodukce. I kvůli tomu jsou uchovávány kmenové buňky samotného Sudána.