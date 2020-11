/FOTOGALERIE/ Obrovské srdce, vytvořené z listí, uvnitř zapálené svíčky, fotka Václava Havla připnutá na dřevěném oplocení. Prezidentův soused Vladimír Pechan, rozdávající pohled s Krakonošem a dětem trubičky jako poděkování za to, že si lidé přišli vzpomenout. Tak vypadlo tradiční symbolické místo před chalupou Václava Havla na Hrádečku ve Vlčicích u Trutnova, kam si lidé během celého úterního dne chodili připomenout 31. výročí Sametové revoluce a zavzpomínat na prvního polistopadového prezidenta.

Na Hrádečku u chalupy Václava Havla vzniklo tradiční vzpomínkové místo na listopad 1989. | Foto: Robert Feješ

Během dne postupně lidí a rozsvícených svíček výrazně přibývalo. Lidé chodili pěšky, přijížděli autem z blízkého i vzdáleného okolí. Z Trutnova, z kraje i Prahy. Zapálit svíčky přijela také Lenka Jarošová z Jaroměře s rodinou. Na Hrádečku byla i loni. "Je dobře, že lidé vzpomínají a doufám, že ani nezapomenou. Vnímám to tak, že bych chtěla pana Havla zpátky. Obzvláště, když vidím, co se v republice děje. To je hrůza. Národ je naprosto rozdělený, i mezi známými," vyjádřila se 17. listopadu na Hrádečku. Václava Havla považuje většina lidí za nejlepšího polistopadového prezidenta České republiky. V průzkumu agentury STEM/MARK ho na první příčku zařadilo 58 procent lidí. Václav Klaus skončil v průzkumu druhý, Miloš Zeman třetí.