Trutnovsko - Ručičky na pomyslném ciferníku prázdninového času už začínají obíhat dokola poslední chvíle bezstarostného volna. Srpnové léto, ke kterému patří trocha nostalgie, únavy a spousta vos, už pomalu stahuje rolety i u dětských táborů.

Tábor MASH | Foto: DENÍK/Jana Mudrová

Poslední dny závěrečného turnusu čekají například na účastníky tábora M.A.S.H. v Dolcích u Trutnova. „Tenhle závěrečný turnus už není tolik obsazený jako čtyři předchozí. Máme tu necelých sedmdesát dětí. V minulém jich bylo 190," vypočítal hlavní vedoucí tábora Martin Zezula. Hned po snídani, kterou podobně jako ve známém seriálu spořádali včera táborníci společně ve velkém stanu, už mířili na táborovou hru. Ještě předtím si někteří desetiletí kluci nenechali ujít prohlídku transportéru OT 64. „Kvůli němu jsme tady," smáli se.

„Určitě se nenudíme a uteklo to víc než jsem čekal," svěřil se Vojtěch Tomič z Liberce a dodal: „Mě vojenské věci moc baví. Spí nás v jednom stanu přes dvacet. Večer jsme utahaní, hned usínáme. Dost chodíme pěšky." To potvrdil i vedoucí jednoho z oddílů Pavel Šnajder z Jablonce nad Nisou, který se tábora účastní podruhé. „Ve středu jedeme do zoo, určitě bude ještě nějaké koupání v rybníku, taky máme v táboře tobogán," vyjmenovali kluci, na co se do soboty těší. „Pátý běh tábora je každoročně méně obsazený, děti se vrátí domů a brzy jdou do školy, není tolik času na srovnání se. Takže o termín není největší zájem," konstatoval Martin Zezula. Jako pořadatel a hlavní vedoucí M.A.S.H. působí po dvacáté. „Máme za ty roky hodně zkušeností, všechno plyne v pohodě. Je jasné, že některé děti to třeba nezvládají a jedou domů, ale to se může stát všude. Mnohé naopak přijíždějí znovu a z některých, když vyrostou, se rekrutují i vedoucí," dodal Martin Zezula. O tábor M.A.S.H. je zájem nejen v regionu. „Já jsem z Chomutic, já přijel z Milovic, já bydlím v Turnově…" vykřikovali kluci jeden přes druhého. Brzy se už rozjedou do svých domovů.

Kde se pobavíte koncem prázdnin:

Zoo Dvůr Králové rozloučení s prázdninami v jihoafrické vesničce a Den pro orangutany 29. srpna od 11 hodin

Koupaliště Chvaleč rozloučení s prázdninami, opékání špekáčků 29. srpna po celý den

Šťastná země v Radvánovicích nabízí až do pondělí 31. srpna návštěvníkům výtvory spojené se Slavnostmi slámy areál je otevřen od 9 hodin do 16 hodin

Hasiči v Horské Kamenici u Železného Brodu pořádají tradiční Loučení s létem na hřišti u hasičské zbrojnice. Začátek je v sobotu 29. srpna od 14hodin

Areál Podolí SDH Benešov u Semil ožije poslední prázdninovou sobotu prvním ročníkem týmové soutěže Vaření v kotlíku. Vařit se začne v 16 hodin. Připraven je i doprovodný program.