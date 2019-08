Navazuje na rekonstrukci, zahájenou 9. července, při které se pokládal nový asfalt v úsecích od kruhového objezdu u kina k ZŠ kpt. Jaroše a od restaurace Na Pražské ke kruhovému objezdu na Volanovské na výjezdu z Trutnova. Tam už je hotovo.

Nyní přišla další etapa. Rozkopaná a do 19. srpna bude uzavřená levá polovina komunikace ve směru na Náchod (Polsko), úsek je posunutý až pod středový ostrůvek pod restaurací City. Od pondělí do pátku od 4.28 do 22.30 bude provoz řízen regulovčíky kvůli průjezdu autobusů. Po pracovní době, v sobotu a neděli, bude zákaz platit pro všechny.

Dočasně je posunutá autobusová zastávka Na Struze. Výjezd z frekventovaného parkoviště U Studny je možný pouze doprava. Výjezd z ulice Růžová je zakázaný.

Opravuje se také část úseku od budovy VZP směrem nahoru na ulici Na Struze. Znamená to, že šoféři nemůžou jet na křižovatce u ZŠ kpt. Jaroše rovně ve směru na Hradec Králové a Jičín. Dopravní značky jim přikazují odbočit buď vlevo k nemocnici a na Kryblici nebo na Slovanské a Krakonošovo náměstí.

Od 20. srpna bude uzavřená pravá polovina komunikace směr Náchod. Při závěrečné etapě ve druhé polovině září bude na několik dnů, na nezbytně nutnou dobu, celkově uzavřeno pro vjezd a výjezd parkoviště U Studny. Přesný termín uzavírky parkoviště oznámí v předstihu Ředitelství silnic a dálnic.