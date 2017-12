Krátké kalhoty i „lahváč“. Lidé vzpomínali na Havla

Vlčice - V pondělí tomu je přesně šest let, kdy odešel Václav Havel. Dramatika a politika si připomněli lidé napříč republikou.

Četly se jeho texty, kreslila se srdce a nosily se krátké ohrnuté kalhoty. V Hradci Králové se vzpomínková akce uskutečnila u Havlovy lavičky, kde se četla jeho politická esej Moc bezmocných. „Je to klasika, ve které Václav Havel velice barvitě a nadčasově popsal situaci v politice,“ uvedla organizátorka hradeckého setkání Andrea Novotná s tím, že odkaz Václava Havla je stále živý: „Ideje, které uznával, jsou univerzálně platné pro všechny, ač se jim dnes mnohdy lidé smějí.“

Václava Havla si připomněli i lidé na jeho milovaném Hrádečku na Trutnovsku. Kromě svíček, které vzplály u jeho symbolu srdce, tu nechyběl ani „lahváč“ jako upomínka na Ferdinanda Vaňka.

Prezident odešel před šesti lety

Byla jednou z posledních, s kým před svou smrtí na oblíbeném Hrádečku mluvil Václav Havel. Řeholnice Angelika Pintířová před šesti lety doufala, že s bývalým prezidentem, o kterého se poslední měsíce starala, stráví i Vánoce. Václav Havel se však Štědrého dne nedožil – zemřel 18. prosince 2011.

Jak na prosinec před šesti lety vzpomínáte a jak jste přijala smrt Václava Havla?

Nebyla jsem s ním až do úplného konce. Naposledy jsem s ním mluvila pár dní před jeho smrtí. Ale dodnes na něj s láskou vzpomínám. Byl to člověk plný lidství, který byl za vše vděčný. Na sklonku života dozrál. Důležité také je, že blížící se smrt přijímal klidně a s pokorou. Nerezignoval, odevzdal se osudu a dokázal svůj život pustit z rukou.

Vzpomenete si na vaše poslední setkání s Václavem Havlem?

Bylo to čtyři dny před jeho skonem. Už tehdy jsem cítila, že se vidíme naposledy. Jeho poslední slova, která mi řekl, když jsem ho vzbudila, byla – Děkuji vám za všechny vaše věrné služby.

Je to už šest let. Jak jste teď uctila vzpomínku na Václava Havla?

Ráno jsem byla na rorátech v katedrále sv. Víta a při mši jsem na něj vzpomínala.

o říkáte na vzpomínkové akce, které se spontánně uskutečnily na mnoha místech republiky?

Svědčí to o velikosti jeho osoby. Na tom, že to nejsou žádné oficiální akce, je vidět, že Václav Havel patřil k těm nejobyčejnějším lidem a ti si ho za to také váží.