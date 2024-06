Přehrada láká především v letních měsících velké množství návštěvníků, kteří těžko hledají místo na zaparkování a odstavují auta nekoordinovaně. „Přehrada Les Království je velice oblíbené místo a situace s možností parkování byla neuspokojivá. Vybudováním parkoviště se snažíme tuto situaci zlepšit,“ vysvětlila Hana Bendová.

Parkoviště staví na pravém břehu Labe v blízkosti Štěrbovy vily vysokomýtská stavební firma Stavitelství - Trunec, která vyhrála výběrové řízení. Povrchy obou parkovišť budou ze zatravňovacích dlaždic.

Hlavní parkoviště roste 100 metrů od hráze na místě, kde stálo občerstvení U Kolečka. Parkoviště s kolmými stáními bude mít kapacitu 60 míst pro osobní automobily, z toho 4 místa budou vyhrazená pro invalidní občany a 2 místa pro motocykly. Celkově se jedná o plochu 79x15 metrů. Auta budou vjíždět na parkoviště přes vjezdovou a výjezdovou závoru, která bude propojena s platebním parkovacím terminálem. Vjíždět se bude ze silnice III. třídy vedoucí do Bílé Třemešné.

Druhé parkoviště vzniká naproti u přístupové cesty ke Štěrbově vile. Buduje se tam prostor pro otáčení autobusů, jehož součástí bude stání pro dva autobusy. „Menší parkoviště s kolmými stáními bude mít kapacitu 13 míst pro osobní automobily a bude mít parkovací automat,“ upřesnila mluvčí Povodí Labe.

Na oblíbenou přehradu se vrátí v hlavní sezoně semafory. „Světelná signalizace bude umístěna na přehradě dočasně v době hlavní turistické sezony od července do září. V rámci připravované opravy hráze, kterou budeme provádět pravděpodobně v letech 2026 - 2027, počítáme s osazením inteligentní světelné signalizace nastálo,“ řekla Hana Bendová.

„Připravujeme rekonstrukci hráze přehrady, její realizaci plánujeme na roky 2026 - 2027,“ dodala.

V letech 2018 - 2019 provedlo Povodí Labe obnovu průjezdných bran, levé šoupátkové věže a domu hrázného, ve kterém zřídilo Expozici Les Království. Ta je otevřená v letním období pro návštěvníky.

Od 1. června můžou zájemci navštívit Expozici Les Království. Ta je prezentačním místem státního podniku Povodí Labe. Expozice se věnuje historii a současnosti vodního díla Les Království, které je národní kulturní památkou a informuje o činnosti státního podniku Povodí Labe. Návštěvníkům je za příznivých podmínek umožněn také vstup na vyhlídkovou věž, která je součástí budovy.

Expozice má omezený počet míst (20 návštěvníků). Povodí Labe proto doporučuje provést si rezervaci. Vstup je možný i bez rezervace, ale přednost mají vždy přihlášení návštěvníci. Rezervaci lze provést nejpozději 15 minut před začátkem prohlídky.

Součástí prohlídky není exkurze na vodním díle. Hráz přehrady a její okolí je volně přístupné po veřejných komunikacích, při pravém zavázání hráze je informační tabule, která stručně seznamuje s historií přehrady a jejími parametry.

Otevírací doba v roce 2024:

červen - každou sobotu a neděli

červenec a srpen - čtvrtek, pátek, sobota a neděle

září - každou sobotu a neděli

v časech 10:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00 každou celou hodinu, poslední vstup maximálně v 15:30.



Prohlídka je bez výkladu a trvá 30 - 40 minut, včetně věže. Budova není bezbariérová.



Vstupné: 50 Kč, snížené 20 Kč, děti do 6 let zdarma. Snížené vstupné platí pro seniory nad 65 let, děti 6-15 let, studenty SŠ a VŠ do 26 let po předložení studijního průkazu nebo ISIC, držitele průkazu ZTP, ZTP/P. Vstupné se platí na místě platební kartou nebo v hotovosti.