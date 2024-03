Les Království. To je architektonický skvost mezi tuzemskými vodními nádržemi. Pokud budete hledat na internetu, která česká přehrada je nejkrásnější, ukáže se vám jak první volba s velkou pravděpodobností právě Les Království. Koupání zde sice dovoleno není, ale procházka kolem přehrady je velmi krásná.

Od 18. dubna 1964 je přehrada i s elektrárnou zapsána jako nemovitá kulturní památka, od 1. července 2010 je národní kulturní památkou. | Foto: Wikimedia Commons, Petr Kurfürst, CC BY-SA 3.0

Svou architekturou a zasazením do krásné polabské krajiny budí pozornost prakticky po celé Evropě. Tedy alespoň co se tohoto typu staveb týče. Řeč je o přehradě Les Království na Trutnovsku.

Kde se přehrada Les království nachází

Přehrada Les Království je postavena na řece Labi v podhůří Krkonoš. Konkrétně nedaleko Dvora Králové v katastrálním území Bílá Třemešná a Nemojov v okrese Trutnov.

Jak vypadá přehrada Les Království:

Cesta autem z Prahy sem je dlouhá asi 150 kilometrů a trvá necelé dvě hodiny. Z Brna pak 200 kilometrů a na cestě strávíte něco přes dvě a půl hodiny. Z Ostravy je to 300 kilometrů a bez zastávky se jede asi tři a půl hodiny.

Proč přehrada vznikla

Píše se červenec 1897 a české země zažijí nevídanou katastrofu. „Dne 29. 7. 1897 byla zaznamenána dosud největší denní srážka na území ČR, když na nové Louce v Jizerských horách napršelo 345,4 milimetru. Rozvodnily se toky v Krkonoších a Jizerských horách,“ připomíná web Českého hydrometeorologického ústavu.

Není divu, že nebyla nouze o velmi dramatické události.

„U Žirče se udál srdcervoucí výjev. Do zátopy se dostala matka s dítětem na zádech, po prsa v zuřící vodě. Necelých sto kroků od mlýna několik hodin zápasila se silným proudem, držíc se stromu a úpěnlivě volajíc o pomoc. Blesk za bleskem, rána stíhala ránu v tak rychlém tempu, že to vše bylo jeden řev a rachot, do toho hukot velké vody,“ cituje tehdejší zdroje oficiální web přehrady Les Království.

„Teprve po nadlidském úsilí v 11 hodin v noci se několika mužům na voru podařilo ji na poslední chvíli zachránit,“ doplnil web.

Přehrada je i místem zaláskovaných fotografií:

Škody byly tehdy tak obrovské, že úřady už takovéto riziko nemohou nechat bez povšimnutí. „Zemským zákonem č. 31 z roku 1903 byl dán zákonný podklad pro zahájení soustavné regulace Labe od Špindlerova Mlýna do Jaroměře včetně výstavby údolních přehrad v horní části toku,“ připomíná web Povodí Labe.

A přesně tyto okolnosti stojí za vznikem přehrady Les Království. Patrně té nejkrásnější přehrady, kterou lze v Česku navštívit.



Jak a kdy se stavělo

Podrobný projekt přehrady Les Království (dříve uváděné jako přehrada Těšnov nebo Bílá Třemešná) na Labi vypracovalo Technické oddělení pro úpravu řek v Praze. Postup pak byl následující:

1910 – začátek stavby, v roce 1909 byla stavební část vodního díla zadána firmě Ing. J. V. Velflík v Praze a dodávka železných konstrukcí firmě Fanta & Jireš v Praze.

1914 – do života na českém území zasahuje I. světová válka, která řadu podobných komplikuje.

1919 – stavbu se podařilo dokončit. Pozornosti neuchází dům hrázného kousek od koruny hráze v romantizujícím pseudogotickém stylu je dílem architekta J. Valečky

1920 - na pravém břehu pod hrází byla zahájena stavba průběžné vodní elektrárny. O elektrické zařízení se postarala firma Křižík.

1923 – byla dokončena stavba elektrárny.

2018–2019 - došlo k rekonstrukce domu hrázného, obou průjezdových bran a levé šoupátkové věže.

Jaká jsou technická data přehrady

Ve své době se jednalo o největší přehradní nádrž v Československé republice, tedy pokud se týkalo zadrženého množství vody, uvedl web Povodí Labe.

Parametry má tyto:

Typ hráze : gravitační, zděná z lomového kamene

: gravitační, zděná z lomového kamene Výška nad terénem : 33 metrů

: 33 metrů Délka přehrady v koruně : 218 metrů

: 218 metrů Zatopená plocha : 37 hektarů

: 37 hektarů Celkový objem nádrže: 7,2 milionu metru krychlových

Kdy přehradu navštívit

Přehradu lze navštívit celoročně, ale jen v letní sezoně je zde otevřena zajímavá expozice.

„Věnována je historii a současnosti vodního díla Les Království, které je národní kulturní památkou, dále informuje o činnosti státního podniku Povodí Labe,“ uvedl oficiální web přehrady Les Království. Pokud to počasí dovoluje, návštěvníkům je umožněn také vstup na vyhlídkovou věž, která je součástí hlavní budovy.

Otevřeno tu mají od 1.7. do 29.8. ve dnech čtvrtek, pátek, sobota, neděle od 10 do 16 hodin s tím, že poslední vstup je v 15 hodin.

Přehrada je velkým turistickým lákadlem. A zvláště v létě může nabádat ke koupání. Jenže to není možné.

„Koupání v samotné přehradní nádrži, která slouží i jako zásobárna pitné vody, možné není, ale cestou po stezce na takzvané nemojovské straně se turisté dostanou na poloostrůvek, výběžek při přítoku Labe do nádrže, který je využíván jak pro občasné koupání, tak pro rybaření,“ připomenul web Českého rozhlasu.