Přehradu Les Království zkrášlí dvacet milionů korun

Bílá Třemešná - Návštěvníci nejmalebnější vodní přehrady musí počítat se stavebním omezením. Povodí Labe ji bude po dva roky opravovat.

Přehrada Les Království a okolí 30.10. 2017Foto: DeNÍK/Jaroslav Pich

Architektonicky unikátní vodní dílo Les Království, které stojí u Bílé Třemešné, se dočká výrazné renovace. Během dvou let tu Povodí Labe investuje do oprav přehrady samotné, ale například i do domu hrázného, zhruba 20 milionů korun.

„Opravy budou probíhat v souladu s památkáři a budou poměrně náročné. Budeme pokládat například speciální střešní krytiny, restaurovat všechny ozdoby na domech a bránách a podobně. Lidé musí na nadcházející dvě letní sezóny počítat s tím, že tu budou probíhat stavební práce. Kdo si chce přehradu vyfotit v celé kráse, měl by letní sezony let 2018 a 2019 vynechat,“ řekla Hana Bendová, mluvčí podniku Povodí Labe, který národní kulturní památku spravuje.

Přehradu bude postupně obklopovat lešení. Hráz však zůstane po většinu času průjezdná. „Opravy jsme v lednu odstartovali v bývalém domě hrázného. Dům, kde sídlí archiv a je tam i provozní středisko, projde celkovou rekonstrukcí,“ objasnila Bendová.

Jedinečné vodní dílo Les Království navštíví ročně tisíce lidí, kteří přijíždí obhlížet samotnou stavbu nebo přilehlé lesy. Příliv turistů vloni ještě podpořil kulturní program v přilehlé Štěrbově vile, která prošla výraznou rekonstrukcí.

Stovky návštěvníků každoročně přiláká také den otevřených dveří. V průběhu rekonstrukce ho ale musí veřejnost oželet.

„Kromě domu dozorce přehrady opravíme i přilehlá hospodářská stavení, zrenovujeme zahradu a její oplocení. Obnovy se dočkají i další památkově chráněné objekty – levá šoupátková věž a obě průjezdové brány na hrázi,“ sdělila Hana Bendová.

Stavební práce mají skončit na konci léta 2019. Povodí Labe je chce mít hotové tak, aby přehrada mohla v roce 2020 oslavit 100 let od zahájení provozu.

Les Království



Údolní přehrada na řece Labi bylo dostavěná v roce 1920. Leží 4 kilometry proti proudu od Dvora Králové. Přehradu proslavilo estetické stavební provedení, díky němuž se stala cílem turistů, od roku 2010 je národní kulturní památkou.