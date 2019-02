Trutnov - Nejslavnější český novocirkusový soubor La Putyka skončil s přípravou nového představení Isole. Dnes má v Uffu na programu veřejnou generálku a v pondělí premiéru.

Cirk La Putyka. | Foto: archiv CLP

Není to náhoda. Cirk má s Uffem dlouholeté dobré zkušenosti. Artistům vyhovuje špičkové technické zázemí, které jeden z nejmodernějších kulturních stánků v Česku poskytuje. „Před čtyřmi lety jsme tady dokončovali představení Dolls, což byl jeden z našich prvních rezidentních pobytů v Česku, a byli jsme velmi spokojení,“ přiznává principál Cirku La Putyka Rostislav Novák.

Rosťa Novák



* principál Cirku La Putyka

* herec, loutkář, akrobat, režisér a dramatik

* propagátor nového cirkusu

* potomek slavného českého loutkářského rodu

V Trutnově je na rozdíl do Prahy soubor odříznutý od jiných povinností a může se plně soustředit na jedinou věc. „Isole je hodně specifický projekt, chtěli jsme udělat premiéru mimo Prahu a zkoušet v jiné atmosféře, než je spojená s Jatkama, s naší domovskou scénou,“ říká Novák.



La Putyka už v Trutnově odehrála mimo jiné představení La Putyka, Dolls, Batacchio, Cometa 45 615 či Airground. Každá inscenace přinesla něco nového či nečekaného. Také nyní se čeká něco jiného. Klíčová totiž při vzniku Isole byla muzika.



„Hlavní sdělení je skrz hudbu, bude to primární složka. Dali jsme prostor čtveřici muzikantů a třem hercům. K vidění bude třeba párová či závěsná akrobacie, ale vždy ve spojení s hudbou. Scéna bude pohyblivá, bude to překvapení,“ naznačuje Novák.



Dnes od 19 hodin je na programu veřejná generálka, zítra (v pondělí) premiéra a v úterý první repríza. Obě představení jsou už ale beznadějně vyprodaná. „Hledáme diváky, kteří chtějí společně s námi objevovat a nechat se unášet vlnou, na které La Putyka jede. Věřím, že diváky překvapíme a že ocení, jak se vydáváme do neprobádaných vod,“ přeje si Rostislav Novák.

Cirk La Putyka

* nejslavnější český novocirkusový soubor

* vznikl v roce 2008

* překračuje hranice mezi akrobacií, moderním tancem, loutkovým divadlem, koncertem a sportem

* První představení (La Putyka) bylo poprvé uvedeno v roce 2009

* Po pěti letech v La Fabrice se přesunul do multižánrového kulturního prostoru Jatka78 v areálu Pražské tržnice v Holešovicích

* v Trutnově odehrál mimo jiné představení La Putyka, Dolls, Batacchio, Cometa 45 615, Airground

* 11. a 12. února sehraje v Uffu hru Isole