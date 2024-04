Filipojakubská noc je spojená s lidovým zvykem pálení ohňů a vírou v čarodějnice. Odehrává se v noci ze 30. dubna na 1. května. Proto je na úterní večer připravená spousta akcí, tradičního pálení čarodějnic. Přinášíme vám několik tipů na akce spojené s čarodějnicemi na Trutnovsku a blízkém okolí.

Ilustrační foto | Foto: Luboš Jeníček

V minulosti oslavy začínaly se západem slunce a odstartovaly je hlučné průvody vesnicí. Chlapci brali do rukou biče, různá ruchadla, sekerky, železa a kosy, kterými bili do škopků, věder a na vrata a dělali rámus. Dobové dokumenty hovoří i o tom, že děti při průvodu napodobovaly létání na pometlech a utahovaly si ze starších dam, které zvaly na sněm. Průvod se poté vydal na vrch nebo horu, kde se košťata spálila. Obvykle pak následovaly zpěvy, tanec a skákání přes ohnivé fatry. Celá slavnost trvala do půlnoci. V některých regionech měli údajně o půlnoci sedat hoši nazí na koně a vyhlížet čarodějnice na křižovatkách cest. Pálení čarodějnic bylo v moderní společnosti měst 19. století často terčem kritiky. Církev to odsuzovala jako pohanskou veselici, mnohem více to ale vadilo úřadům kvůli bezpečnosti.

Čarodějnice 2024, Trutnovsko:

Lánov

PozvánkaZdroj: Archiv

Dolní Kalná

PozvánkaZdroj: Archiv

Rudník

PozvánkaZdroj: Archiv

Borovnička

Pozvánky z Jičínska:

Pozvánky z Náchodska: