Podle představitele krajského vedení Asociace samostatných odborů Milana Šubrta, tato část regionu zřejmě nejcitelněji utrpěla ekonomickou krizí. „Frýdlantsko dopadlo skutečně velice špatně,“ podotkl Milan Šubrt.

„Na Frýdlantsku prakticky chybí zahraniční kapitál, dlouhodobě je v této oblasti koncentrovaná míra nezaměstnanosti a zřejmě minimálně z části vinou ekonomické krize tam ukončili provoz hned dvě velké fabriky,“ popsal vývoj ve frýdlantském výběžku předseda krajské odborové centrály Milan Šubrt.

„Výrobu ukončil Steinel a prakticky skončila také Tiba. Tím nezaměstnanost Frýdlantska zase posunula svou laťku a pro lidi, kteří tam žijí, je to skutečně jen velice těžko řešitelný problém. Aby toho nebylo málo, tak teď od nového roku z Frýdlantského výběžku odchází společnost Knorr, která bude dále působit v liberecké průmyslové zóně,“ doplnil.

Podle Milana Šubrta se velice aktivně snaží situaci řešit úřad práce z přilehlého krajského města. „Doopravdy úřad práce dělá vše, co je v jeho moci, na Frýdlantsko zaměřil různé programy vzdělávání a rozšíření kvalifikací. Za odbory se snažíme také apelovat na zaměstnavatele, aby se do těchto podpůrných programů hlásili, ale popravdě vedle mnoha pozitivních příkladů se najdou i firmy, které raději zaměstnancům zkrátí pracovní týden, než by se zabývali řádným zvládnutím legislativy, zaměstnancům umožnili dosáhnou širšího vzdělání, přičemž náklady prostřednictvím úřadu práce nese stát. Zaměstnanci pak nejen nemají výhodu na trhu ve formě další kvalifikace, ale přicházejí i o peníze, které by jinak dostali, jakkoliv to zaměstnavatele ve skutečnosti téměř nic nestojí,“ popsal holou realitu předseda ASO.

Na závěr výčtu smutné situace bývalé chlouby Libereckého kraje Milan Šubrt poznamenal, že ne zcela všechny orgány státu i samosprávy se snaží hasit sociální požár, který na Frýdlantsku vzniká.

„Nemohu to samozřejmě tvrdit s absolutní jistotou, ale například ze strany Libereckého kraje nemohu říct, že bych viděl nějakou zásadní pomoc Frýdlantsku nebo intervenci, která by alespoň výrazně snížila sociální dopady na rodiny nezaměstnaných, nebo otvírala cestu ke konstruktivnímu a stabilnímu řešení.