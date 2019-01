Dvůr Králové - Městská nemocnice ve Dvoře Králové nad Labem prochází modernizací. Už za čtvrt roku by mohly být v provozu nové laboratoře. V další etapě pak přibudou také zbrusu nové dva operační sály.

AREÁL DVORSKÉ NEMOCNICE se proměňuje. Výstavba nových laboratoří má skončit už v letošním roce, navázat na ní má ale dobudování operačních sálů. | Foto: DENÍK/Jaroslav Pich

Přestavbou prochází už od začátku roku areál královédvorské nemocnice. Vyrůstá tu nový pavilon, v němž vznikne zázemí pro biochemické laboratoře. V pokračující nadzemní výstavbě pak budou umístěné dva operační sály.

„Spodní objekt laboratoří by měl být dokončený do konce letošního roku a pokud všechno půjde dobře, někdy od ledna bychom ho mohli uvádět do provozu," sdělil ředitel královédvorské nemocnice Miroslav Vávra. „Stavba druhého podlaží by pak měla plynule navázat. Tato rekonstrukce bude pokračovat ještě v průběhu příštího roku," doplnil.

V areálu nemocnice, jejíž provoz není kromě parkování nijak omezen, se tak v současné době stále pracuje. Dělníci tu mají vyskládaný stavební materiál a lidé se tu musí pohybovat se zvýšenou opatrností.

Výstavba biochemických laboratoří vyjde Královéhradecký kraj na zhruba 35 milionů korun. Část prostředků na výstavbu poskytl jako dar také královédvorský podnikatel Jiří Hlavatý, který stojí za textilkou Juta. „Dvorská nemocnice je má srdcová záležitost. Město a místní lidé nemocnici potřebují, proto jsem se rozhodl tuto výstavbu podpořit," sdělil Jiří Hlavatý, který kraji věnoval deset milionů korun.

Spojena je především s nutnou modernizací celého areálu. „Současný stav laboratoří, zejména objekt a prostředí, již neplní hygienické požadavky na taková pracoviště," sdělil už dříve Miroslav Vávra. „Stávající objekt laboratoří byl vybudován v roce 1972 jako dřevostavba, která po 46 letech intenzivního provozu objektivně nemůže splňovat současné normy. Perličkou je například průběh výměny původního analyzátoru za nový. Ten vzhledem k jeho rozměrům nebylo možné nainstalovat do příslušné laboratorní místnosti vnitřkem budovy, takže se motorovou pilou vyřízl v obvodovém panelu otvor a analyzátor jsme museli na příslušné místo vsunout jeřábem," připojil zajímavost ředitel nemocnice.

Pacientům ve Dvoře pomůže nový přístroj na hemoroidy



Nemocnice ve Dvoře Králové pacientům nabízí novou ambulantní metodu v ošetřování hemoroidů. Chirurgické oddělení jako první pracoviště v kraji má od září k dispozici přístroj, který umožňuje provedení bezbolestného zákroku v krátkodobé anestezii. Druhý den po ošetření proto pacient může odejít do domácího ošetření a v krátké době se vrací k běžnému způsobu života. Ambulantní výkon je bezplatný, pacient hradí pouze ultrazvukovou sondu. „V České republice je v současnosti v provozu několik těchto přístrojů. Výsledky jsou velmi povzbuzující, s úspěšností až 90 procent," sdělil primář chirurgického oddělení Miloš Vaněk.



Při ošetření novým přístrojem lékař vyhledá zásobující cévu pro příslušný hemoroidální uzel a tuto cévu následně podváže. V případě prolapsu uzlu pak vyhřezlý uzel po podvazu cévy reponuje zpět do análního kanálu.



Onemocnění hemoroidy patří k nejčastějším onemocněním v oblasti konečníku u populace nad 50 let věku. Postihuje ale stále častěji i mladší pacienty.