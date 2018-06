Prestižní ekologická cena Josefa Vavrouška patří Robinu Böhnischovi

Stavebnictví - Stavebnictví Ostatní stavební technici 17 360 Kč

Stavební technici Investiční technik. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 17360 kč, mzda max. 26110 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: INVESTIČNÍ TECHNIK, Pracovní náplň: , -příprava a realizace jednotlivých investic menšího rozsahu nebo částí velkých investic, - příprava výběrových řízení investičních akcí po věcné stránce, - provádění technického dozoru stavebníka, - příprava akcí v návaznosti na dotační tituly , Pracovní poměr: na dobu neurčitou, Místo výkonu práce: Hostinné, Platová třída: 9 (podle započitatelné praxe od 17.360 Kč do 26.110 Kč), Osobní ohodnocení:po uplynutí zkušební doby podle dosahovaných výsledků až 20 % PT, Možný nástup: ihned, Požadavky na uchazeče dle zákona o úřednících územních samosprávných celků:, - občan ČR (nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR - nutnost ovládat český jazyk),, - fyzická osoba, která dosáhla věku alespoň 18 let,, - plná svéprávnost,, - bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jako by nebyla odsouzena), Kvalifikační předpoklad: minimálně střední vzdělání technického směru (stavební směr výhodou), Další požadavky: , - praxe v technickém oboru , - schopnost řešit technické problémy, - orientace v technické dokumentaci, - orientace v oblasti stavebních předpisů, - schopnost samostatného rozhodování i týmové práce, - vysoké pracovní nasazení a odolnost vůči stresu, - komunikační a organizační schopnosti v písemném i mluveném projevu, - loajalita vůči zaměstnavateli, - flexibilita a spolehlivost, - pečlivost a systematičnost, - pokročilá znalost práce na PC - MS Office, - praxe ve státní správě či samosprávě výhodou , Náležitostí přihlášky jsou: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis. , K přihlášce připojte:, a) strukturovaný profesní životopis, ve kterém uvedete údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se pracovní náplně, , b) výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem - pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením), , c) ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání., Písemnou přihlášku spolu s požadovanými dokumenty zasílejte, tak aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději 18.06.2018 do 14:00 h, na adresu: , Městský úřad Hostinné, Náměstí 69, 543 71 Hostinné, Uzavřenou obálku označte heslem: "Výběrové řízení - investiční technik"., Do výběrového řízení budou zařazeni uchazeči, kteří splní výše uvedené požadavky a dodají přihlášku se všemi povinnými náležitostmi. , Bližší informace poskytne Ing. Štěpánka Musilová, vedoucí odboru, na tel. 499 404 741 nebo eMailu majetek.vedouci@muhostinne.cz., Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.. Pracoviště: Město hostinné, Náměstí, č.p. 69, 543 71 Hostinné. Informace: Štěpánka Musilová, +420 499 404 741.