Výjimka z omezení volného pohybu platí také pro pobyt v KRNAP, uvedla na svém facebookovém profilu Správa KRNAP. Výlety v Krkonoších jsou ale možné jen individuální či s rodinou, ve větší skupině nikoli.

"Pochopitelně platí, že je potřeba cestování omezit na tu úplně minimální nejnutnější úroveň. Pokud ale máte třeba soukromou chalupu v Krkonoších a pracovní povinnosti vám umožňují se tam na dobu nouzového stavu přesunout, je to možné. Stejně tak je možné navštěvovat přírodu KRNAP, pokud ji máte za humny," uvedli zástupci Správy KRNAP.

V Krkonoších o víkendu předčasně skončila zimní sezona, provoz ukončila lyžařská střediska, zavřít musely restaurace, infocentra, půjčovny, penziony, welness centra, bazény a další horské atrakce. Od pondělí 16. března nejezdí do odvolání lanovka na Sněžku, je uzavřena česko-polská hranice.

Podle Správy KRNAP je zakázáno překračovat hranice, což platí i pro pohraniční hřebenovku, cestu česko-polského přátelství. I v přírodě by návštěvníci Krkonoš měli dbát preventivní opatrnosti, a pokud se dostanou do míst, kde jsou i další lidé, měli by si zakrýt ústa a nos rouškou, respirátorem, šátkem nebo třeba šálou, uvedli zástupci národního parku.

Správa KRNAP s odkazem na případy z poslední doby, při kterých byl porušen zákaz vjezdu autem do nejpřísněji chráněné zony NP, upozorňuje, že i přes stav nouze a vylidněnost hor působí v terénu jejich strážci a za podobná jednání hrozí vysoké pokuty.

Správa KRNAP v pondělí uzavřela veřejnosti své sídlo ve Vrchlabí, výrazně omezila úřední hodiny. Od čtvrtka 12. března jsou také uzavřena Krkonošská muzea Správy KRNAP v Harrachově, Jilemnici, Pasekách nad Jizerou a Vrchlabí, stejně jako infocentra v Harrachově, Peci pod Sněžkou, Špindlerově Mlýně a Vrchlabí. Veřejnosti je uzavřeno také Centrum environmentálního vzdělávání Krtek ve Vrchlabí. Do odvolání byly také zrušeny všechny akce, které Správa KRNAP připravila pro veřejnost.