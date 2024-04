Prezident České republiky Petr Pavel o víkendu navštívil Rwandu. Setkal se jak s prezidentem Rwandy Paulem Kagamem, tak se zástupci českých organizací působících v zemi – včetně zástupců Safari Parku Dvůr Králové, kteří mu představili své africké projekty.

Jasiri s mládětem | Video: KPR Zuzana Bönisch

O ochraně přírody se prezident zmínil už při svém oficiálním setkání s rwandskou hlavou státu. „Mluvili jsme o dalším prohlubování spolupráce v oblasti zdravotnictví, vědy a programu na ochranu vzácných zvířat,” komentoval setkání Petr Pavel.

Následně se prezident setkal s českými krajany a organizacemi působícími ve Rwandě. Ředitel Safari Parku Dvůr Králové Přemysl Rabas a šéf afrických projektů Jan Stejskal ho seznámili zejména s projektem Nosorožci do Rwandy. Právě ve Rwandě se před nedávnem narodilo dvorské samici Jasiri mládě a úspěšně se tak završil příběh největšího transportu nosorožců z Evropy do Afriky v historii. Prezident se také zajímal o další připravované africké projekty.

„Moderní zoologické zahrady podporují populace divokých zvířat a jejich přirozené prostředí. Jsem rád, že prezident Petr Pavel vnímá takové aktivity, v nichž safari park vyniká, jako oboustranně přínosné. Dodává nám to chuť do další práce,“ uvedl po setkání ředitel safari parku Přemysl Rabas.

Safari park přepravil do Rwandy pět nosorožců dvourohých (jinak též černých) východních na konci června 2019. Zvířata, která pro tento mimořádně náročný projekt vybral koordinátor evropského chovu Mark Pilgrim se svými poradci, poskytly kromě Dvora Králové ještě Ree Park Safari z Dánska a Flamingo Land z Velké Británie. Nejvýraznějším zvířetem transportu byla dvorská samice Jasiri. Ta se narodila tak malá, že nedosáhla na struky svojí matky a musela být přikrmována chovateli. Jinak by nepřežila. „Postupně ale zesílila natolik, že se mohla vrátit do Afriky. Přesně čtyři roky po transportu přivedla na svět zdravého samce – první mládě projektu a potvrzení, že usilovná práce našich profesionálů má obrovský smysl,“ doplňuje Přemysl Rabas.

Zástupci safari parku se ve Rwandě setkali rovněž s představiteli Rwanda Development Board a národního parku Akagera, kde se zajímali jak o současný stav nosorožců, tak jednali i o pokračující spolupráci. „Jasiri je skvělá matka a o mládě se příkladně stará. Bylo potěšující slyšet, že se jak Jasiri, tak mládě chovají sebejistě a dobře prospívají,“ uvedl Přemysl Rabas po návštěvě Akagery.

Safari park mimo Rwandu vrátil nosorožce dvourohé východní, v jejichž chovu je světovou špičkou, také do národního parku Mkomazi v Tanzanii, a to hned dvakrát. Celkem čtyři zvířata se vrátila do míst, odkud jejich předky před víc než půl stoletím získal Josef Vágner, v letech 2009 a 2016. I nosorožci v Mkomazi se úspěšně množí a stali se dokonce prarodiči.

Vedle úspěšných projektů pro nosorožce dvourohé východní safari park koordinuje rovněž mezinárodní vědecké konsorcium BioRescue, v jehož rámci usiluje o záchranu nosorožce bílého severního před vyhubením. Na světě zůstávají poslední dvě samice, obě narozené ve Dvoře Králové. Nejpokročilejšími vědeckými metodami se vědcům dosud podařilo v laboratoři vytvořit 30 embryí, která nyní čekají na vložení do těl náhradních matek. Experti BioRescue již jako první na světě zvládli provést i embryotransfer u nosorožců a nyní plánují vložit embryo severního bílého nosorožce do dělohy blízce příbuzné jižní samice, která mládě porodí a odchová.

Mimo záchrany nosorožců podporuje safari park i další vážně ohrožené druhy: antilopy bongy horské, antilopy Derbyho, zebry bezhřívé, okapi pralesní či psy hyenové. Do Afriky se ze Dvora Králové vrátilo již přes 100 velkých zvířat, například antilopy koňské, adaxi núbijští nebo přímorožci šavlorozí. Pod taktovkou vlastního Výzkumného institutu ochrany genofondů rozvíjí safari park i monitorovací projekty ochrany slonů savanových a lvů pustinných, husic modrokřídlých, hus velkých nebo kvakošů nočních. Ve Rwandě a Senegalu rozvíjí vlastní vzdělávací projekty pro místní a podporuje komunity původních obyvatel Keni.