Desítky příznivců vítaly ve středu odpoledne ve Vrchlabí prezidenta republiky Petra Pavla. Jedinou možností, kdy ho mohli spatřit, bylo při příchodu do Muzea Krkonoš a poté po tiskovém brífinku s novináři u ekocentra Krtek. Na hlavu státu se přišel podívat i 84letý Jaroslav Pleva z Vrchlabí. Ten Deníku prozradil, že poprvé a dodneška naposledy viděl naživo prezidenta země v roce 1945, kdy v Hradci Králové potkal Edvarda Beneše.

Prezident republiky Petr Pavel navštívil ve středu Vrchlabí. | Foto: Kateřina Svobodová

„Pan Pavel je mým druhým prezidentem, kterého jsem viděl, před tím to byl pan Beneš v roce 1945. Edvarda Beneše jsem viděl v roce 1945. Bylo to v Hradci Králové, bylo mi šest let,“ vzpomínal Jaroslav Pleva a pokračoval: „Bylo to úžasné, koukal jsem se na něj zblízka. Mohl jsem si na něj sáhnout, stál v autě. Velmi rád na to vzpomínám. Musím říct, že když vidím našeho nového pana prezidenta, tak si na to vzpomenu dost často, protože další prezidenty jsem v oblibě neměl.“

Jaroslav Pleva volil v prezidentské volbě Petra Pavla. „Byť byl komunista, což mě mrzí, tak pořád je lepší než Babiš. To je holomek. Pana Pavla jsem volil a jsem rád, že přijel do Vrchlabí a mohl jsem ho vidět. Jsem rád, že máme takového sympatického prezidenta,“ řekl.

Zdroj: Deník/Jan Braun

Na příjezd Petra Pavla se přišla podívat i mladší generace. Jan Kovář přijel do Vrchlabí z Hostinného. „Přijel jsem proto, že jsem pana prezidenta volil, zajímá mě jako osoba. Byl to sice krátký okamžik, ale jsem rád, že jsem ho viděl,“ byl vděčný za možnost vidět na vlastní oči českého prezidenta.

Prezident republiky Petr Pavel absolvoval ve Vrchlabí prohlídku Muzea Krkonoš, kde se zapsal do nové pamětní knihy města Vrchlabí, a absolvoval debatu se starosty krkonošských měst a obcí. Po tiskovém brífinku v ekocentru Krtek ukončil dvoudenní návštěvu Královéhradeckého kraje.