Nebyla to náhoda. Václav Klaus je společně s manželkou Livií čestným členem Klubu seniorů Trutnov, v roce 2015 přijel k Šafaříkovi domů do Trutnova na osobní návštěvu. Když loni v říjnu zemřela Šafaříkovi manželka, se kterou žil úctyhodných 70 let, napsal mu bývalý prezident dopis. V pátek za ním dorazil při cestě do apartmánu v Černém Dole v Krkonoších, který Klausovi patří.

„Bylo to moc fajn. Byl jsem překvapený a dojatý. Bavili jsme se spíše o osobních věcech. Nakonec mě ještě vezl po chodbě na vozíku,“ líčil páteční setkání Miroslav Šafařík. Ten je sice známý tím, že si nebere k nikomu servítky, Klausovi ovšem polichotil.

Bývalý prezident Václav Klaus navštívil v pátek odpoledne Miroslava Šafaříka v domově pro seniory v Trutnově.Zdroj: Miloš Šálek

„Viděl jsem ho osobně po delší době, po sedmi letech, a musel jsem ho pochválit, jak vypadá. Nikdy jsem mu nepotřeboval lichotit, vždycky jsem mu říkal pravdu. Musel jsem mu říct, jak jsem to cítil, že vypadal dobře, jako ohromný fešák,“ chválil 81letého Klause, který dorazil do trutnovského domova pro seniory v dlouhých kalhotách a košili s dlouhým rukávem.

„Máme k sobě takový vztah, že mu můžu říct všechno na plný pecky, i když to třeba není příjemné. Nebojím se mu dát najevo, když mám odlišný názor. Například na Zemana,“ zdůraznil.

Klaus ho dojal, když mu loni na podzim kondoloval k úmrtí manželky. „Poděkoval jsem mu za krásný dopis, který mi napsal. Mám ho tady u sebe. Vzpomínal v něm na návštěvu u nás doma, jak se procházel s mojí paní po zahradě. Úplně bych brečel dojetím,“ přiznal.

Se smrtí manželky se Miroslav Šafařík stále nemůže vyrovnat. Zdravotně na tom není dobře. Letos prodělal těžký covid a opakovaný zápal plic. „Zdravotně jsem na tom velice špatně. Je to katastrofa, ale pořád žiju. Strašně trpím s pravou kyčlí, musí už být rozsypaná. Letos jsem měl těžký covid, zápal plic a počítali jsme, že to jsou moje poslední chvíle. Pak jsem se dostal do domova pro seniory a měl znovu zápal plic. Přežil jsem to,“ popsal těžké okamžiky.

„Já už tady ale nemám co dělat. Potřeboval bych umřít a jít za manželkou, se kterou jsme byli spolu 70 let. Nemůžu se smířit s tím, že manželka už tady není,“ dodal smutně.

Prezidentská návštěva však Miroslava Šafaříka povzbudila. „Byla to hezká a povzbudivá návštěva. Během hodiny jsem si připadal jako za starých časů při mém bývalém třicetiletém působení v roli předsedy klubu seniorů, když jsem jednal s lidmi. Zatímco v domově důchodců to je jiný svět, někteří ani nevědí o světě. Není to žádná legrace,“ řekl Šafařík.

