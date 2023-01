„Už v prvním kole byl o volby ve Špindlu velký zájem. Volilo 560 místních voličů a 770 lidí na voličské průkazy. A to tady nebyla žádná akce,“ upozornil starosta Špindlerova Mlýna Martin Jandura.

Vstupenky si nejvíce kupují čeští (a slovenští) fanoušci a lze předpokládat, že řada z nich bude chtít spojit návštěvu Světového poháru ve Špindlerově Mlýně s rozhodujícím druhým kolem voleb prezidenta. Volební místnost je přitom ve Špindlerově Mlýně jediná, v městské knihovně.

„Řešili jsme to v pondělí na poradě vedení města. Čekáme vyprodaný Špindl, vjezd do centra bude omezený. Fronty se tvořily před volební místností už v prvním kole. Kvůli komfortu lidí, kteří u nás chtějí volit, proto doporučujeme, aby přišli volit v pátek nebo aby volili doma v místě trvalého bydliště či na jiném místě,“ řekl starosta krkonošského střediska.

Babišovi na horách pšenka nekvete. Lidi ho prokoukli, tvrdí starosta Špindlu

Závody Světového poháru se jedou v sobotu 28. ledna a v neděli 29. ledna od rána. Mezinárodní lyžařská federace FIS před týdnem rozhodla, že se v Krkonoších pojede dvakrát slalom. Původně se měl jet jednou obří slalom a jednou slalom.

Jandura se nejvíce obává sobotního poledne, kdy se do volební místnosti můžou navalit davy diváků v pauze mezi prvním a druhým kolem. Ráno před Světovým pohárem, který oficiálně začne v 9 hodin, těžko půjde někdo volit. „Sobota bude opravdu hodně exponovaný termín. Proto by bylo ideální, pokud by voliči odvolili doma,“ zopakoval starosta Špindlerova Mlýna.

Bude plno. Kvůli náporu vozidel budou platit při Světovém poháru ve Špindlerově Mlýně dopravní omezení.Zdroj: Skiareál Špindlerův Mlýn

Omezení v dopravě

Vedení horského střediska a organizátoři Světového poháru upozorňují návštěvníky, že v průběhu závodů budou platit omezení v dopravě. Vjezd do Špindlerova Mlýna bude umožněn pouze osobám bydlícím, ubytovaným nebo zaměstnaným ve Špindlerově Mlýně. Těm bude vjezd povolen na základě speciální samolepky, kterou bude třeba mít nalepenou na čelním skle vozidla.

Změna kvůli počasí. Světové lyžařské hvězdy pojedou ve Špindlu jen slalomy

Návštěvníci můžou zaparkovat ve Vrchlabí nebo na vzdálenějších parkovištích ve Špindlerově Mlýně, do centra dění je zdarma dopraví autobusy. Bezplatná kyvadlová doprava bude jezdit v intervalech 10-15 minut.

Lze předpokládat, že parkoviště ve Špindlerově Mlýně budou rychle obsazená. V případě naplnění parkovacích kapacit ve městě dojde k aktivaci opatření k omezení průjezdu městem. Po uzavření Špindlerova Mlýna zůstane možnost parkování pouze ve Vrchlabí. „To bude možné na určených úsecích uzavřené části silnice II/295 Vejsplachy - Vrchlabí mezi křižovatkou s ulicí Pražská po kruhový objezd u čerpací stanice Benzina a na nedalekém parkovišti sportovního areálu Vejsplachy u fotbalového stadionu. Pokud by došlo k zaplnění všech dostupných kapacit, počítá se s parkováním i na obchvatu Vrchlabí,“ upřesnili organizátoři Světového poháru.

V sobotu a v neděli bude také platit zákaz vjezdu vozidlům s hmotností přesahující 3,5 tuny od Herlíkovic do Špindlerova Mlýna.

Výsledky 1. kola prezidentských voleb ve Špindlerově Mlýně

2023

1. Petr Pavel 57,59 procenta hlasů

2. Danuše Nerudová 19,85

3. Andrej Babiš 9,17

4. Pavel Fischer 8,14

5. Jaroslav Bašta 2,53

2018

1. Jiří Drahoš 34,61

2. Pavel Fischer 14,49

3. Michal Horáček 14,21

4. Mirek Topolánek 13,43

5. Miloš Zeman 13,00

2013

1. Karel Schwarzenberg 52,06

2. Miloš Zeman 13,76

3. Jan Fischer 10,09

4. Jiří Dientsbier a Vladimír Franz shodně 7,11