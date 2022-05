"Chceme ochránit život návštěvníků i zvířat, ale zvlášť ve Lvím safari nás to stojí hodně úsilí," přiznává zoologický ředitel Safari Parku Dvůr Králové Jaroslav Hyjánek.

Hlavní zásadou při vjezdu do safari vlastním autem je dodržet bezpečnostní pravidla. "Především to znamená mít zavřená okénka a neotvírat dveře auta po celou dobu jízdy v safari. Bohužel, někdy to lidé nerespektují, hrají si na odvážné, a když se přiblíží lvům, stáhnou si okénko nebo otevřou dveře. Řešíme to velice striktně. V takových případech zasahuje naše servisní security vozidlo, které do auta najíždí a vyprovodí ho ze safari," popisuje Hyjánek.

"Lidé riskují život svůj, ale také lvů. Se zbraní je totiž připraven střelec, a když uvidí, že se lev blíží k útoku, tak ho musí zastřelit," vysvětluje.

Safari Park Dvůr Králové je jediným místem v Česku, kde můžou lidé vyrazit mezi africká zvířata vlastním autem. Cena pro jedno osobní vozidlo je v hlavní sezoně 370 Kč, každý pasažér musí mít i běžnou vstupenku do zoo. Ve vozidle nesmí být psi ani jiná zvířata.

Mapka trasy pro jízdu vlastním autem v safari ve Dvoře Králové.Zdroj: Safari Park Dvůr Králové

"Zajištění bezpečnosti nás stojí hodně energie a peněz. K útoku nesmí dojít. Proto je připraven muž se zbrojním průkazem. Máme i speciálně vybavená vozidla, aby dokázala odrážet případný útok zvířat. Všude je kamerový systém, díky kterému detailně vidíme, co se děje na cestě po safari. Ochranka amplionem upozorňuje řidiče, aby zavřel dveře, okno a nikdo nevylézal," líčí.

Podle zoologického ředitele není radno podcenit krále zvířat. Tlamou umí otevřít i dveře. Zvláště mladí lvi jsou hodně hraví. Naproti tomu nejpohodovější jsou žirafy. Pohybují se laxně, provoz aut ignorují, pozorují dění, užívají si obrovský výběh, okusují větve. Někdy se i podívají lidem do okna auta a popojdou dál.

Ačkoliv ve většině případů probíhá cesta safari bezproblémově, najdou se i výjimky. "Lidé si sice zaplatí, ale to neznamená, že si můžou dělat, co chtějí. Stává se, že řidiči jsou agresivní, najíždí do zebry, aby mu uhnula z cesty. Nezodpovědným chováním riskují životy svoje i zvířat, která bychom museli zastřelit v případě útoku a mohli tak třeba přijít o chovného lva. To někdy kazí atmosféru safari," připouští Jaroslav Hyjánek. Takových případů je ovšem minimum. "Zranění se dosud žádné naštěstí nepřihodilo a doufáme, že ani nikdy nestane," dodává.

Ještě více lidí než auty se vydává do Afrického a Lvího safari ve Dvoře Králové Afrika trucky. Speciálně upravená vozidla vyráběná značkou Mercedes mají přívěsy, do nichž se vejde až 45 osob. Projížďku doplňuje odborný komentář, lidé se tak můžou o pozorovaných zvířatech leccos zajímavého dozvědět. Při jízdě vlastním autem si můžou návštěvníci stáhnout speciální mobilní aplikaci, která ho provede po safari.

"O Afrika trucky je obrovský zájem. Narážíme ale na problém, podobně jako jiní zaměstnavatelé. Chybí nám řidiči. Sháníme proto šoféry, kteří by odjezdili celou sezonu. Musí mít profesní školení na autobus a umět povídat, jízdy jsou komentované," inzeruje zoologický ředitel.

Sezona safari začala letos ve Dvoře Králové mimořádně brzy 30. dubna. Na dvorské pláně byla vypuštěna zatím jen část zvířat, kterým nevadí zima, například lvi berberští, psi hyenoví, buvoli pralesní, pakoně, watusi, pštrosi, pelikáni, osli somálští. Do 13. května proto platí pro vjezd do safari mimořádně snížená cena vstupu za ceny zimní sezony.

"Safari není plně obsazené, proto je vstupné snížené. Jsme úspěšní chovatelé a ve velkých stádech zvířat, zejména antilop, se nám narodilo spoustu mláďat. Teploty přes noc jsou pořád nízké a ještě je nemůžeme vypustit ven. Všechna stáda se objeví v safari před 13. květnem, kdy začnou jezdit i safaribusy. Jako poslední tam přijdou samci žiraf," objasňuje Jaroslav Hyjánek.

Podobně jako v lyžařských areálech také v safari parku začíná platit, že výhodnější vstupné si lidé pořídí on-line než na pokladně.

