V Malé Úpě přišlo 91,71 procent obyvatel. Na druhém místě, co se volební účasti týče, skončila obec Zábřeží-Řečice (80,17 %), třetí Strážné (79,44 %). Naopak nejmenší volební docházku zaznamenalo Choustníkovo Hradiště, kde volilo pouhých 50 procent lidí. Pouze v šesti obcích Trutnovska ve volbách do Poslanecké sněmovny nezvítězilo hnutí ANO. Ve Špindlerově Mlýně, Peci pod Sněžkou a Strážném se radovala ODS, v Dolním Dvoře a Stanovicích STAN, v Malé Úpě Piráti a v Klášterské Lhotě SPD.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.