O to větší překvapení je čekalo v pondělí. „Všichni se divili, jak to mohla přežít. Musela ji vzít voda, protože od nás z Bedřichova k Hromovce, kde ji našel dobrovolný hasič, se nemohla normálně dostat. Je to hrozně daleko. Přežila největší masakr, co o víkendu byl a voda ji vyplavila,“ řekla Andrea Petrlíková, jejíž rodině suchozemská želva Adéla patří. Radostný návrat značně pochroumané želvy s poškozeným krunýřem byl o to dojemnější, že přišel v den, kdy dcera Veronika slavila 8. narozeniny.

„Děti brečely, byly moc šťastné,“ líčila jejich maminka. Místo želvy už měla připravenou jako překvapení pro dceru náhradu - křečka. „Dcera pořád smutnila po želvě Ádě, tak jsem jí koupila k narozeninám křečka. Zlikvidovali jsme po Adéle bydlení s ohrádkou a výběhem, přestavěli jsme ho pro křečka. Čtyři hodiny poté jsme si zachráněnou želvu převzali od městské policie. Věděli o tom, že se nám ztratila,“ uvedla Andrea Petrlíková.

Rodina si dlouhou dobu lámala hlavu nad tím, kam se želva poděla. Den před koncem srpna se od jejich penzionu na Bedřichově zčistajasna vypařila. „Hledali jsme ji všude možně. Začínalo být chladno, proto jsme si mysleli, že se někde zahrabala, aby přečkala zimu, protože želvy hibernují,“ vysvětlovala. Nic takového se nestalo, jejich Adéla absolvovala dramatickou pouť.

„Musela překonat louku, silnici, stráň, potok, hlavní silnici, až se dostala k Hromovce. Nechápeme, jak mohla doputovat z kopce z Bedřichova dolů do města. Je to zhruba 1,5 kilometru, to by neušla jen tak. Musela jet s vodou,“ divila se.

Z vodního tobogánu si želva Adéla odnesla pořádné šrámy. „Krunýř měla hodně poškozený, ze spodní části byl oddělený. Měla všude kameny, hlínu, trávu, podrápanou nohu. Byli jsme u veterináře, který se specializuje na plazy. Rány jsme ji dezinfikovali sprejem, takže teď je celá stříbrná. První den po návratu domů nejedla, byla vyplašená. Druhý den už byla v pohodě a pohybovala se venku na trávě,“ popsala situaci Andrea Petrlíková.

Rodina a především malá Veronika si tak užívají domácího mazlíčka. „Už jsme Áďu odepsali, říkali jsme, že v takovém počasí nemůže suchozemská želva přežít. Teď jsme ohromně rádi, že je zpátky.“

Mohlo by vás také zajímat: Sedm set žáků a učitelů vytvořilo živý řetěz. Byl dlouhý přes pět podlaží