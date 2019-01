Několik stovek východočeských bezdomovců čeká krutý týden. Mrazy mohou i v Pardubicích či v Hradci dosáhnout až minus 25 stupňů Celsia. Železničáři čekají popraskané koleje a výjimkou asi nebude snížená rychlost na některých rizikových tratích, kde by k lomu kolejnic mohlo dojít.

„Je to jen na bezdomovcích. Když se budou slušně chovat, nikdo je odnikud vyhánět nebude. V noclehárně pro muže i v noclehárně pro ženy je místa dost, i kdyby měli v případě plné kapacity někteří přečkat noc na židlích,“ řekl ředitel pardubické městské policie Petr Kvaš.

Zavřené dveře bezdomovci budou mít ale i během druhé poloviny tohoto týdne, kdy budou mrazy nejsilnější, na pardubickém nádraží. V případě, že by nestačila kapacita nocleháren, je pardubický magistrát podle svého mluvčího Ondřeje Tušla připraven pro ně otevřít protiatomový kryt na Dubině. „V první fázi se do něj vejde 30 lidí,“ dodal.

Větší benevolence vůči bezdomovcům se nyní projevuje například v jindy zakázaném alkoholu v krvi. Přijít do noclehárny složit hlavu nyní mohou i při maximálně 0,5 promile v dechu.

V Pardubicích žije na ulici kolem dvou až tří stovek bezdomovců. Rizikové však budou v příštích dnech mrazy pro asi 40 jedinců, kteří ze zásady nevyužívají ani nocleháren, nenechají si na svůj životní styl sáhnout a potulují se, kde se dá.

Kapacita noclehárny je dostatečná i v sousední Chrudimi, kam se někteří lidé bez domova z Pardubic stahují. „V bývalém azylovém domě dostanou i polévku či horký čaj. Pochopitelně, musí dodržovat jasné zásady slušného chování, tolerován nebude žádný alkohol,“ řekla chrudimská preventistka Radka Pochobradská.

Nových 20 lůžek pro lidi bez domova je k dispozici v Hradci Králové, kde tamní charita předminulý týden otevřela na letišti novou noclehárnu. Za jednu noc tu lidé platí dvacetikorunu. „Je pro ně připraveno lůžko, čisté povlečení, můžou využít teplé vody na umytí, je zde k dispozici teplý čaj,“ uvedla Dana Pechová z pouchovského Domu Matky Terezy. V něm sídlí první hradecká ubytovna pro bezdomovce s asi 40 lůžky. Otevřeno je vždy od půl deváté večer do půl osmé ráno.

Na co je potřeba dávat pozor:



- Striktně si zakázat alkohol při potřebě zahřátí by měli v nynějších mrazech všichni, nejen bezdomovci. Alkohol totiž rozšiřuje cévy a urychluje krevní oběh, takže tělo více „topí“ a rychleji ztrácí teplo. Opilci tak snáze prochladnou, subjektivní pocit zahřátého organismu navíc klame.

- Mráz je nebezpečný také pro kardiaky, velmi rizikové jsou hlavně výkyvy teplot (zvenku dovnitř a zase ven) a tělesná námaha. Nynější špatné rozptylové podmínky to ještě zhoršují.

- Problémy nyní mohou mít i auta na dieselový pohon – nafta může při teplotách pod -20 stupňů Celsia „zamrznout“.

Děti si v mrazu samy nepomůžou:



- Silný mráz jim dráždí sliznice a dýchací cesty, děti tak mohou snadno prochladnout.

- Na sobě by proto při těchto teplotách měly mít vždy o jednu vrstvu víc než dospělí, tváře namazané krémem, šálu dát i přes ústa, kulich nebo beranice je samozřejmostí.

- Děti mladší dvou let by neměly při teplotách pod -10 stupňů chodit ven na procházky vůbec, kojenci do tří měsíců dokonce už od -5 stupňů. Na druhé straně ovšem dobře zabalené dítě má v krytém kočárku mikroklima, kde je dobře chráněno.

Led musí mít aspoň deset centimetrů:



- Když kluci chtějí vyrazit s bruslemi na rybník, měli by se přesvědčit, že led má aspoň 10 centimetrů.

- Jak to zjistit? Sekerkou či kamenem – změřit tloušťku ledu ve zlomu. Jednoho člověka udrží už pět centimetrů, ne však celou partu a navíc při pádech.

K mrazu se přidal i špinavý vzduch



Východní Čechy – Po dvou měsících od poslední silné inverze trápí náš region opět smogová poklička. Nadlimitní koncentrace prachových částic však nedosáhly takových hodnot, které jsme zažili v listopadu.



Předpověď meteorologů pro další dny je jen mírně nepříznivá, rozptylové podmínky by se neměly dále radikálně zhoršovat.



Například v Hradci Králové v pondělí ráno byly imisní limity překročeny zhruba dvojnásobně. Nejvyšší hodnoty jsou v těchto dnech naměřeny naštěstí v noci, nejnižší odpoledne.



Například v pondělí před druhou hodinou ráno tu dosáhla na Brněnské třídě 150 mikrogramů na kubík, odpoledne však klesla jen zhruba na 70 mikrogramů.



Ideální je proto větrat již odpoledne a v noci spát se zavřenými okny. Povolený průměrný čtyřiadvacetihodinový limit je 50 mikrogramů na metr krychlový. Limity byly v pondělí mírně překročeny i v Pardubicích nebo v Trutnově.



Signál regulace, kdy by musely omezit výrobu největší znečišťovatelé vzduchu, by meteorologové vyhlásili až při průměrné denní koncentraci emisí prachu přesahující 150 mikrogramů polétavého prachu na metr krychlový. K tomu je však blíže situace na Moravě a ve Slezsku, kde meteorologové předpovídají, na rozdíl od východních Čech, zhoršené rozptylové podmínky i v dalších dnech.

Kamil Dubský