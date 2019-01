Hostinné - Ve volební komisi jsem byla několikrát. Vidím to jako příležitost si jednoduše vydělat peníze a zároveň se účastnit aktuálního politického dění.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK / Matej Slávik

Člověk ovšem po zkušenostech z minulých let ví, že si s sebou k volbám musí vzít nějaký ten časopis nebo knížku na ukrácení dlouhé chvíle. Voliči totiž většinou v pátek přicházejí brzy odpoledne a v sobotu kolem oběda. Zbytek času člen komise v podstatě nemá co dělat. Tak tomu ovšem tentokrát nebylo.

V pátek už před 14. hodinou několik nedočkavců čeká před volební místností. To nebývá obvyklé. Po první vlně odvolených vytahuji knížku a těším se, jak si počtu. Po necelé minutě ji ovšem musím zavřít. Je tu další vlna. Dokonce se tvoří fronty. Zájem lidí zvolit si svého prezidenta je obrovský. Chodí mladí i staří. Chodí celé rodiny, kamarádi nebo jednotlivci. A vlna ne-ustává. Nestíhám si ani uvařit kávu a stále jenom koukám do seznamu voličů.

Přichází volit moji známí, ale mám čas s nimi prohodit tak jednu větu a hned musím kontrolovat další občanské průkazy. Nápor ustává až ve večerních hodinách. Druhý den bývá většinou s menší účastí. Tak tomu sice bylo i tentokrát, ale rozhodně ne o tolik. Lidé se brodí čerstvě napadaným sněhem do volebních místností a ty téměř praskají ve švech. Volby si nenechají ujít ani lidé, kteří nemohou volit ve svých městech. Přicházejí s voličskými průkazy. Zastavil se například mladík až z moravského Prostějova.

Po uzavření místností se vrháme na sčítání hlasů. Člověk je už skutečně nervózní, jak to dopadne. Nejen, že tolik lidí dorazilo, ale dali si i velký pozor na to, aby jejich hlasy byly skutečně platné. Ani jedna obálka není prázdná. V našem okrsku vyhrává Jan Fischer. Když ovšem přicházím domů a zapínám televizi, zjišťuji, že zrovna on do druhého kola nepostupuje.

Ani člověk, který je přímo u toho, nemůže předvídat, jak vše dopadne. Už jsem zvědavá na příští kolo. Přijde opět tolik voličů? Bude výsledek jednoznačný nebo vyrovnaný? Kdo se nakonec stane novým českým prezidentem?

Vladimíra Junková