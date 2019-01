Žacléř - Projekt na rekonstrukci silnice Prkenný Důl– Žacléř– Královec vsoučasné době připravuje Královéhradecký kraj.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Matej Slávik

„Jde o úsek od nově vybudované křižovatky u lyžařského vleku přes město až tam, kde se napojuje na komunikaci k hraničnímu přechodu,“ potvrdil starosta Miroslav Vlasák. „Teoreticky by k tomu mohlo dojít v příštím roce. Projektová dokumentace je hotová a teď se finišuje s přípravou. Proto jsme to projednávali v radě a samozřejmě s realizací vyslovili souhlas. Přes Žacléř sice není stav až tolik vážný, ale směrem ke Královci je to výrazně horší,“ doplnil.