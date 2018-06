Přírodní koupání ve Vrchlabí mají hotové, je čas na bazén

Vrchlabí - Radnice ve Vrchlabí si odškrtla první polovinu z plánovaného zásahu do přírodního areálu Vejsplachy. Na roční proces zevrubných oprav a modernizace prostředí rybníku Kačák, do kterého vložila přes deset milionů korun, naváže výrazně nákladnější investicí.

Výstavbou krytého aquacentra chce vyřešit dlouholetou poptávku po bazénovém koupání ve Vrchlabí. Obyvatelé dvanáctitisícového města by získali žádanou celoroční možnost plavání a relaxace. Jeho vybudování má stát 130 milionů korun a město na něj spoří od roku 2016. Ve speciálním fondu, založeném pro tento účel, disponuje již 65 miliony.



„Tento týden vypisujeme výběrové řízení pro dokumentaci ke stavebnímu povolení,“ přibližuje aktuální stav starosta Vrchlabí Jan Sobotka. „Předpokládáme, že v zimě získáme stavební povolení, poté bude následovat výběr dodavatele,“ doplňuje. Krytý bazén ve Vrchlabí by se tak měl začít stavět v příštím roce. Stane se z něj originální stavba.

Bude zakopaný v zemi. Půjde o nadčasový, atraktivní bazén s nízkými provozními náklady, energeticky úsporný a plně bezbariérový. Objekt bude třípodlažní, se třemi zónami: dětskou, zábavní a relaxační, plaveckou s pětadvacetimetrovým čtyřdráhovým bazénem. Nechybí tobogán, polozapuštěný do země. „Bazénů už jsem několik postavil, ale taková stavba nikde v republice není, což je dáno prostředím, ve kterém by byla zasazena,“ tvrdí architekt Jaroslav Ševčík ze zlínského Arch Z ateliéru, jehož studii zastupitelé vybrali. Myslí tím přírodní areál Vejsplachy. Lokalita by tak měla vedle sebe dvě plochy využitelné ke koupání.

Zdravotní ústav odebíral vzorkyPřírodní vodní plocha ve Vejsplaších, kterou město nechalo během jednoho roku vypustit, odbahnit, napustit čistou vodou a zpříjemnit vybudováním drobných staveb, nezažívá rozjezd, jaký by si přála. Kvůli zvýšenému výskytu alergických reakcí a štípanců u návštěvníků rybníka Kačák byly v úterý odebrány vzorky z vodní plochy Zdravotním ústavem pro parazitologické vyšetření. Expertíza v Praze má odhalit případný výskyt cerkárií, které se objevují v čisté vodě a aktuálně se přemnožily na více místech v republice. Parazitují na vodních plžích. Výsledek má být jasný v pátek. „Pokud by se jejich výskyt potvrdil, museli bychom najít řešení, jak si s nimi poradit,“ říká místostarosta Vrchlabí Alfred Plašil. „Je to nepříjemná situace v době, kdy jsme areál dokončili,“ dodává.