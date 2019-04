Trpělivost skončila. Pedagogové mají dost bobtnajících problémů, které můžou vyústit v jejich odchod ze školství.

Přišli učit v černém. Do celorepublikové akce, organizované Pedagogickou komorou, se zapojili také učitelé z trutnovských škol ZŠ Komenského a ZŠ V Domcích, k protestu se připojili také například v Bílé Třemešné na Královedvorsku.

„Dohodli jsme se, že podpoříme akci a budeme celý týden v černém. Bylo nás třicet. V černém jsme přišli do školy už 28. března na Den učitelů. Tehdy i nyní se děti ptaly, co se děje, tak jsme jim vše vysvětlovali,“ uvedla Blanka Jorová, učitelka ZŠ V Domcích v Trutnově a členka Pedagogické komory.

Její členkou je rovněž Zuzana Růžičková ze ZŠ Komenského. „Černá barva, do které jsme se oblékli, má symbolizovat to, jak vidíme budoucnost českého školství a upozornit na problémy, které ve školství jsou,“ upřesnila Růžičková a konkretizovala důvody protestní akce. „České školství je velmi podfinancované. V ČR se dávají na vzdělání jen necelá 4 procenta HDP. V rámci zemí OECD je to jedna z úplně nejnižších investic do školství a vzdělání. Dluh vzhledem ke školství tak stále narůstá a nabývá obřích rozměrů. Dalším z problémů je nepovedená a ukvapená inkluze,“ upozornila.

Pedagogická komora se zasazuje o revizi inkluze. „Chybou bylo rušení speciálních tříd, bezhlavá inkluze dětí s různými speciálními vzdělávacími potřebami do běžných vícepočetných tříd, nepřipravenost škol na novou situaci, málo asistentů, kteří navíc dostávají směšný plat,“ konstatovala Růžičková.

Platy, to je pro učitele dlouholeté téma. „Ze slíbených 15 procent do tarifu letos přišlo jen 10. Čeští učitelé tak berou jen 60 procent průměrného platu vysokoškoláka, a tím pádem se do školství mladí lidé příliš nehrnou. Začínají chybět některé aprobace - matematika, fyzika, informatika a další,“ poukázala na současnou situaci.

Podle Zuzany Růžičkové patří dubnový protest mezi první zřetelné signály, jak upozornit na stav v českém školství. Ledy se pomalu začínají hýbat. V úterý 23. dubna projedná školský výbor Senátu otevřený dopis Pedagogické komory politikům za záchranu českého školství, který podepsalo přes 3800 učitelů.

„Chceme o obsahu otevřeného dopisu jednat se senátory, poslanci a ministry, oslovili jsme i premiéra,“ řekl Radek Sárközi, prezident Pedagogické komory. „Věřím, že po projednání ve školském výboru Senátu se bude otevřeným dopisem zabývat i vláda,“ dodal.