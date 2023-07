Lhůta pro podávání nabídek se prodlužuje kvůli množícím se dotazům a připomínkám stavebních firem k zadávací dokumentaci dálniční stavby. „Nejedná se o malou stavbičku, ale obrovskou stavbu. My s ní samozřejmě počítáme. Projekt na dálnici D11 je obrovský. Součástí soupisu prací není deset položek, ale jsou to pomalu až statisíce položek prací, které vyplývají z projektu. Neudělat tam ani jednu chybičku je prakticky nemožné,“ uvedl Mátl.

Říkejte to ale lidem v Trutnově a okolí, kde na dálnici čekají řadu let. „Jen to potvrzuje neschopnost úředníků ŘSD a těch, co je mají kontrolovat a řídit,“ zlobili se čtenáři Deníku. Lidé situaci s výstavbou dálnice intenzivně sledují, někteří ale příliš nevěří, že se stihne postavit v avizovaných termínech. „D11 měla být už dávno postavená. Ale v poslední době mě to už nechává celkem v klidu a snad někdy, až budu v důchodu, bude postavena,“ poznamenal řidič Jan Souček z Trutnova.

V tendru o zakázku na stavbu dálnice D11 z Trutnova do Královce jde o hodně. Jedná se o největší zakázku na výstavbu dálnice, kterou kdy ŘSD vypsalo. Předpokládaná cena za vybudování 21 kilometrů dlouhého dálničního úseku je 13 miliard korun bez DPH. ŘSD vypsalo výběrové řízení 19. prosince loňského roku. Jako základní termín pro podání nabídek bylo stanoveno datum 17. březen 2023. Momentálně ho ŘSD posunulo kvůli opakovaným dotazům uchazečů do 16. srpna.

Od vypsání výběrového řízení v prosinci 2022 zpracovávalo ŘSD 253 vysvětlení, změn či doplnění zadávací dokumentace k této stavbě dálnice.

Radek Mátl v podcastu ŘSD řekl, že je velmi rád, že uchazeči o zakázku za 13 miliard korun zadávací dokumentaci čtou a snaží se případné nedostatky od projektantů vychytat v rámci výběrového řízení. „Mají k dokumentaci dotazy a pokud chybu najdou, my ji opravujeme. Podle zákona o zadávání veřejných zakázek musíme prodloužit lhůtu pro podávání nabídek pokaždé, když změníme zadávací dokumentaci, i když by se jednalo o kubík zeminy,“ vysvětlil.

Kdo postaví dálnici D11 u Trutnova za 13 miliard? ŘSD opět posouvá termín tendru

ŘSD u podobných velkých tendrů s posuny počítá. „Proto zahajujeme výběrová řízení v předstihu, před vydáním stavebního povolení, abychom dokázali souběžně dokončit všechny procesy a byli schopni předat připravené staveniště zhotoviteli k realizaci,“ objasnil Mátl a upřesnil situaci s trutnovskou dálnicí: „Stále řešíme stavební povolení, o které jsme požádali, stavební řízení běží na ministerstvu dopravy, probíhá archeologický výzkum na celém úseku, dokončujeme majetko-právní vypořádání ve věci trvalých a dočasných záborů a věcných břemen tak, aby se nám vše sešlo na konci letošního roku.“

ŘSD tak chce mít ve stejnou dobu vybraného zhotovitele, mít v ruce pravomocné stavební povolení, dokončené vypořádání s výkupem pozemků a archeologický výzkum. „Pokud bychom čekali, až bude vše hotovo a teprve potom vypisovali výběrové řízení, tak by docházelo k zdržení. Proto vypisujeme tendr v předstihu, abychom čas zkracovali a klíčové dopravní stavby pro Česko se realizovaly co nejdříve,“ dodal generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic.

Na trase D11 Trutnov - hranice s Polskem vznikne 28 mostů, dva tunely, tři mimoúrovňové křižovatky, deset protihlukových stěn. Nejdříve se začne stavět tříkilometrový úsek od hranic na Královec do místní osady Dvorky, který chce zprovoznit ŘSD v roce 2025. Naváže na polskou čtyřproudou rychlostní silnici S3. Plánovaný termín dokončení 21 km dlouhého úseku D11 plánuje ŘSD na rok 2027. Poláci jsou se svým navazujícím úsekem podstatně dál, úsek Kamienna Góra - Lubawka dokončí už ve druhé polovině letošního roku.