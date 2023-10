Nemocnice Vrchlabí spustí na začátku listopadu investice za desítky milionů korun, které budou znamenat zvýšení počtu lůžek, rozšíření zdravotnické péče i nové pracovní příležitosti. Reaguje tím i na narůstající poptávku po lékařské péči, která v posledních letech ve Vrchlabí výrazně vzrostla. Nemocnice se zároveň se připravuje na nejtěžší období v roce - zimní sezonu.

Prvního listopadu začne ve vrchlabské nemocnici výstavba moderního oddělení následné rehabilitační péče a rehabilitační ambulance s novým přístrojovým vybavením. „Nové oddělení vznikne přestavbou části dolní budovy nemocnice. Bude to velice moderní zařízení s nejnovějšími rehabilitačními přístroji pro magnetoterapii, elektroléčbu, kde budou vířivky, rázová vlna nebo moderní laser. Otevřít bychom chtěli nejpozději 1. března 2024,“ uvedl ředitel Nemocnice Vrchlabí Michal Mrázek.

Na tuto investici plynule naváže vybudování nového oddělení následné intenzivní péče, které přinese rozšíření této služby o další lůžka. „Chtěli bychom začít stavět v prvních měsících příštího roku tak, abychom měli do 4 měsíců hotovo a první pacienty mohli uvítat v novém prostředí na podzim 2024,“ upřesnil ředitel. Součástí přestavby budou nové šatny pro zaměstnance nemocnice.

Vybudování nového oddělení bude znamenat i posílení personálu, nemocnice bude nabírat zhruba 25 lidí na pozice sanitářů, fyzioterapeutů, zdravotních sester a lékařů.

Nemocnice Vrchlabí zároveň připravuje zavedení jednodenní gynekologie ve spolupráci s klinikou ANSA, která se loni na podzim stala součástí zdravotnické skupiny Penta Hospitals. Ta vlastní vrchlabskou nemocnici od roku 2016. „Chtěli bychom otevřít jednodenní gynekologii, kde by se prováděly menší gynekologické výkony. Taková služba ve Vrchlabí chybí, jsou tady pouze ambulance,“ prozradil Michal Mrázek další z plánů.

V roce 2022 provedli lékaři ve Vrchlabí nejvíce operací v novodobé historii. I v letošním roce se potvrzuje rostoucí zájem o zdravotní péči v nemocnici, která je nestátní a patří soukromému vlastníkovi. „Především v posledních dvou letech jsme zaznamenali obrovský progres v kvalitě péče. Nemocnice má zvuk, počet pacientů výrazně narostl,“ konstatoval ředitel.

Další navýšení výkonů přinese blížící se zima, která bývá ve Vrchlabí každoročně nejvytíženějším obdobím v roce. „Pracovně to jsou opravdu nejtvrdší měsíce. Zimní sezona začne 9. prosince a potrvá do poloviny dubna. To si pořádně mákneme. Vždyť například během vánočních svátků přijíždí do Špindlerova Mlýna 10 tisíc lidí,“ orosil se při představě přeplněných lyžařských středisek ředitel Nemocnice Vrchlabí. Ta bude mít ve Skiareálu Špindlerův Mlýn přímo pod sjezdovkou ve Svatém Petru opět v provozu chirurgickou ambulanci Medical Point, kde zdravotníci ošetřují akutní případy. V provozu bude o víkendech a denně během vánočních svátků.

Nemocnice ve Vrchlabí byla založena před 191 lety v roce 1832 a v roce 2016 se stala jedním ze základů, na kterém investiční skupina Penta začala v České republice budovat silnou zdravotnickou skupinu Penta Hospitals CZ. Ta zahrnuje šest nemocnic, ambulantní služby, nebo síť specializovaných center péče o pacienty s Alzheimerovou chorobou - Alzheimer Home, a je tak jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů zdravotnických a sociálních služeb v České republice.

„Nemocnice Vrchlabí má v historii Penta Hospitals mimořádné místo. Byla naší úplně první nemocnicí, stala se základem celé skupiny a pro mě osobně je srdcovou záležitostí. Mimo jiné i proto, že nemocnice je skutečným srdcem,“ uvedla Barbora Vaculíková, generální ředitelka skupiny Penta Hospitals.

„Jsem hrdý na to, že ve Vrchlabí je nemocnice, že úspěšně funguje a stále rozšiřuje portfolio poskytované péče. Jako starosta Vrchlabí jsem rád, že mezi městem a nemocnicí panují korektní vztahy a konstruktivní komunikace a můžeme se na sebe vzájemně spolehnout,“ řekl starosta Vrchlabí Jan Sobotka.

