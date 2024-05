Město založí vlastní příspěvkovou organizaci, která bude následně domov provozovat. Náklady na výstavbu činí 100 milionů korun včetně DPH. Město plánuje zahájit stavbu na konci letošního roku.

Hostinné zaplatí 20 milionů, kraj bude rozhodovat o dotaci v maximální výši 80 milionů korun. Domov důchodců ve čtyřtisícovém podkrkonošském městě chybí. Vznikl by přestavbou opuštěné školní budovy a vybudováním přístavby ve Sluneční ulici. Senioři by se do něj měli nastěhovat už ve druhé polovině roku 2026. Záměru dala zelenou v dubnu rada kraje. Schválit ho ještě musí krajští zastupitelé. Novou budovu domova se zvláštním režimem pro seniory s demencí bude stavět kraj ve Vrchlabí.

„Potřeba zvyšování kapacit a výstavba nových domovů pro nejstarší obyvatele regionu je naší dlouhodobou prioritou, o kterou usilujeme ve spolupráci s městy a obcemi. Úspěšným příkladem takové spolupráce je nedávné zahájení výstavby nového domova pro seniory v Novém Bydžově. Tato funkční synergie je výsledkem vzniku dalšího pobytového zařízení pro seniory, a to v Hostinném, kde kraj finančně vypomůže městu s touto důležitou investicí,“ řekl hejtman Martin Červíček.

„Domov důchodců pro naše občany je skutečně potřeba. Vedli jsme intenzivní jednání s představiteli Královéhradeckého kraje se snahou najít způsob, jak projekt domova pro seniory v Hostinném uskutečnit. Jejich výsledkem je zvolení takové formy spolupráce, kdy město bude samo provozovat domov pro seniory přes městem zřízenou příspěvkovou organizaci a Královéhradecký kraj finančně přispěje na jeho výstavbu a následný provoz,“ uvedla starostka Hostinného Dagmar Sahánková.