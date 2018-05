Projekt Hraběnky se rodil v Trutnově, radil i trenér biatlonové reprezentace

Jilemnice - Trenér biatlonové reprezentace Zdeněk Vítek i finský expert Marko Kurvinen se podíleli na nově otevřeném areálu Hraběnka v Jilemnici.

Od prvních myšlenek v roce 2002 až do sobotního slavnostního křtu uběhlo šestnáct let. Modernizace všesportovního a volnočasového areálu v Jilemnici a výstavba biatlonové střelnice se připravovaly dlouho. Výsledek však stojí za to. „Rekonstrukce se povedla bezvadně. Můžeme se pyšnit areálem v místě, které nám přineslo spoustu reprezentantů,“ zdůraznil prezident Českého svazu biatlonu Jiří Hamza. „Jilemnice znamená pro biatlon jednu z nejdůležitějších destinací. Je proto dobře, že má konečně důstojné zázemí. Věřím, že bude fungovat stejně dobře pro sportovce i veřejnost jako areál v Novém Městě na Moravě,“ dodal.

Terče od Fina, stejné jako na olympiáděBiatlonové terče pro střelnici na Hraběnce vyráběla ve Finsku společnost Marka Kurvinena. Loni v listopadu přijel instalovat systém do Jilemnice. „Jsou vyrobené z jemné švédské oceli. Materiál jsme pečlivě vybírali,“ řekl finský expert. Do jeho terčů se trefují biatlonisté ve Skandinávii, Kanadě i USA. Mířili do nich i při olympiádě v Jižní Koreji.

Otevření Hraběnky se trefilo do padesátin jilemnického biatlonového klubu. „Považuji to za novou éru. Je to důležitý mezník v historii klubu, Jilemnice i celého regionu. Věřím, že areál vychová další olympijské medailisty, jejichž vzorem budou místní odchovanci Jarda Soukup a Veronika Vítková,“ vyslovil velké přání předseda klubu Jan Sucharda ve zbrusu nové publikaci Historie biatlonu v Jilemnici Drahoslavy a Josefa Trojanových, vydané k 50. výročí oddílu.



UNIKÁTNÍ ZÁLEŽITOST I PŘEKÁŽKA

Na projektu Hraběnky pracovali od roku 2012 v architektonickém ateliéru TENET v Trutnově. „Je specifický zejména polohou, kdy je jeho velká část umístěna v lese a zároveň v relativně těsné blízkosti centra Jilemnice. Jsem přesvědčený, že se jedná o unikátní věc a jde o největší přednost areálu, který je tak dostupný nejširší veřejnosti bez nutnosti někam dojíždět,“ popisoval projektant a jednatel Tenetu Vladimír Marks. „Na druhou stranu byla tato situace zároveň velkou překážkou, protože bylo potřeba část lesa vykácet, aby bylo možné areál vybudovat. Jiná poloha areálu však od začátku možná nebyla, protože je pevně zakotvena v platném územním plánu města Jilemnice,“ vysvětlil Marks. „Přestože se jedná o areál všesportovní, bylo třeba komunikace projektovat tak, aby umožnila užívání těžkou lesní a zemědělskou technikou. To bylo další specifikum,“ doplnil. Výstavba biatlonové střelnice si vyžádala snížení terénu v některých místech více než o dva metry.



Trutnovský ateliér Tenet spolupracoval při návrhu střelnice se současným trenérem biatlonové reprezentace a bývalým reprezentantem Zdeňkem Vítkem, který je z Jilemnice. „Několikrát byl v našem trutnovském ateliéru a sděloval nám představy a požadavky budoucích uživatelů střelnice. Vlastní technologii střelnice se systémem terčů potom dodávali Finové,“ prozradil.



MOZKEM PROJEKTU MILAN MARX

Na projektu se podílela i řada dalších odborníků. „Ve všech stupních projektové dokumentace jsme byli vedoucími projektanty, nicméně jsme spolupracovali s řadou odborníků mimo náš ateliér, a to zejména s inženýry Kožnarem, Stiehlem, Podlipným a inženýrkou Matějkovou,“ připomněl Vladimír Marks. Upozornil ještě na jedno jméno. „Mozkem celého projektu byl inženýr Milan Marx, bez kterého by projekt zejména v úplných začátcích jen těžko vznikal. Závěru stavby se bohužel nedočkal, ale doufám, že by byl s dílem spokojen, stejně jako my,“ uvedl trutnovský projektant. Zásluhu Milana Marxe na realizaci projektu zdůraznil v nové knize o historii jilemnického biatlonu také předseda klubu Jan Sucharda. „Uvedl kus dobré práce,“ ocenil.



KOMPLIKACE S JÍLOVITÝM PODLOŽÍM

Náročný projekt za 76 milionů korun přinesl rovněž některá úskalí. „Problémů se objevila řada, což ale není vzhledem k objemu prací zřejmě nic výjimečného. Největší potíže představovaly neustálé kotrmelce, týkající se financování stavby areálu. Pro nás projektanty znamenalo největší komplikaci jílovité podloží na Hraběnce, které muselo být v průběhu stavby upravováno,“ uvedl Marks.



Několikaletá usilovná práce přinesla Jilemnici moderní sportovní areál s osvětlenou biatlonovou střelnicí. „Výsledek je podle nás až na pár detailů dobrý a doufám, že čas ukáže, že také dostatečně funkční,“ řekl jednatel trutnovského Tenetu a pokračoval: „Přeci jenom se jedná o naprosto specifickou stavbu a zkušenosti s budováním podobných areálů jsou v naší republice minimální. Každý se snaží uchovávat svoje know-how. Při projekční práci jsme čerpali ze všech dostupných podkladů a absolvovali inspekční cesty po našich stávajících areálech. Dodavatelé stavby M-Silnice se stavbyvedoucím panem Stuchlíkem a místní stavební firma Laušman a Malý odvedli podle nás výbornou práci. Svůj podíl má rovněž technický dozor Roman Charvát, se kterým byla velice dobrá spolupráce.“