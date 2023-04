O další krok blíž je vybudování parkovacího domu, který v areálu trutnovské nemocnice postaví Královéhradecký kraj. Začaly práce na projektové dokumentaci. Kraj počítá se stavbou v roce 2024, cenu odhaduje na 190 milionů korun. Parkovací dům poskytne místo pro bezmála tři stovky aut.

Vizualizace parkovacího domu, který postaví Královéhradecký kraj v trutnovské nemocnici. | Foto: Kh kraj

Veřejnou zakázku na projekční práce získala brněnská firma Atelier 99, která vytvoří kompletní dokumentaci pro stavbu za 7,8 milionu korun s DPH. Projektovou dokumentaci kraj nechává vypracovat podle metody Building Information Management (BIM), která zajišťuje přehlednější a kvalitnější informace pro následnou správu budov.

Parkovací dům, emergency, pavilon pro akutní péči. Miliarda promění nemocnici

„Současná kapacita parkování v areálu trutnovské nemocnice je 120 vozidel, což vůbec nestačí. Pro pohodlnější parkování pacientů, zaměstnanců i návštěvníků nemocnice postavíme v areálu třípatrový parkovací dům, ve kterém zaparkuje téměř 290 automobilů. K dispozici bude v nové budově i šest míst pro dobíjení elektromobilů a zvažujeme i možné napojení třetího podlaží nadzemním koridorem na pavilon interny,“ upřesnil první náměstek hejtmana pro investice Pavel Bulíček.

„Jsme v pilotním projektu pro zavádění metody BIM do běžné praxe. Na projektu parkovacího domu v trutnovské nemocnici spolupracujeme s Českou agenturou pro standardizaci, která zastřešuje zavádění této metody do veřejných zakázek. Je to cesta pro kvalitní zadávání a realizaci veřejných zakázek. Zároveň umožňuje lepší kontrolu projekčních prací. V budoucnu nám umožní lepší správu budov i větší úsporu peněz na jejich provoz,“ dodal Bulíček.

Kraj investuje do trutnovské nemocnice 600 milionů, postaví tam i parkovací dům

Architekti navrhnou možná řešení parkovacího domu a následně vytvoří i informační model stavby s digitálním modelem a projektovou dokumentací potřebnou pro realizaci stavby. K činnostem spojených s informačním modelem stavby bude použito společné datové prostředí (CDE), které umožní hlídat termíny a umožní lépe předcházet chybám v projektové dokumentaci.