Prokop, Andršt, Hrubý. Trio skvělých muzikantů na přehradě

Výroba - Výroba Ruční balič 19 000 Kč

Ruční baliči Výrobní dělník – Balič – Ontex CZ s.r.o.. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Turnusové služby, úvazek: . Mzda min. 19000 kč, mzda max. 22000 kč. Volných pracovních míst: 20. Poznámka: Jsme mezinárodní výrobce hygienických potřeb s dlouholetou tradicí v České republice. Zaměstnáváme již 850 zaměstnanců a stále rozšiřujeme výrobu. Hledáme nové kolegy do našeho týmu., , Co byste měl(a) splňovat ?, - Základní vzdělání případně výuční list, - Zodpovědný a spolehlivý přístup k práci, - Fyzická zdatnost a zručnost, - Ochota pracovat ve směnném provozu, , Co bude Vaší pracovní náplní ?, - Balení hotových výrobků, - Vizuální kontrola produktů, - Obsluha jednoduchých balících strojů, - Manipulace s ručním nízkozdvižným vozíkem, , Co Vám za to nabízíme ?, - Jistotu zaměstnání ve stabilní nadnárodní společnosti, - Přátelský kolektiv, - Po zaučení až 22.000 Kč měsíčně, - Prémie a turnusové příplatky, - Bonus za splnění pracovního fondu, - Stravenky, podnikové výrobky zdarma, - Rehabilitace, masáže, rodinné permanentky, - 26 dní dovolené, - 13. a 14.mzda – tzn. navíc až 44.000 Kč ročně, , Budeme rádi, když se nám ozvete právě Vy !. Pracoviště: Ontex cz s.r.o. turnov, Vesecko, č.p. 491, 511 01 Turnov 1. Informace: Petra Vele, +420 481 319 667.