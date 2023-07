/FOTO, VIDEO/ Jen přestavba nádraží v Turnově má vyjít na jeden a půl miliardy, Malá Skála bude stát zhruba polovinu.

Státní podnik Správa železnic (SŽ) připravuje rekonstrukce hned několika nádraží na Semilsku a blízkém okolí.

Již od jara se pracuje přímo na nádraží v Semilech. Hotovo má být v říjnu, práce přijdou na více než 170 milionů korun. Ještě letos se tak cestující mohou těšit na nová nástupiště, která nahradí stávající úrovňová. Kromě pohodlnějšího nástupu už také nebudou muset přecházet koleje, protože ve stanici vznikne plnohodnotný podchod. „V rámci bouracích prací došlo i k částečnému odstranění skladiště Českých drah,“ doplnil mluvčí Správy železnic Jan Nevola.

Pro město se jedná o důležitý projekt, na který naváže další výstavba. „O tuto investici jsme usilovali velmi dlouho, protože se prakticky jedná o první etapu výstavby společného dopravního terminálu, který vznikne v roce 2024,“ přiblížila starostka Semil Lena Mlejnková. Autobusové nádraží nyní stojí asi půl kilometru od dráhy. Už čtvrt století na provizorním místě, kudy má vést silniční obchvat města.

Po výstavbě terminálu už bude mít volné ruce Liberecký kraj, který dlouhodobě plánuje výstavbu nového obchvatu města. Projekt průtahu přitom existuje už od roku 1939. Město na něm ve spolupráci s Libereckým krajem, který je investorem projektu, začalo pracovat už v uplynulých letech, kdy na stěžejních křižovatkách vznikly kruhové objezdy. „Průtah by měl vést přes dnešní autobusové nádraží. Kraj i město vykupují zbylé pozemky. Jen z městské kasy jsme za ně za ta léta zaplatili kolem 15 milionů korun,“ sdělila Mlejnková.

Další rozsáhlá přestavba čeká nádraží na Malé Skále. Centrální komise Ministerstva dopravy již schválila záměr projektu, jehož součástí bude i částečná rekonstrukce traťového úseku Turnov – Malá Skála. Náklady dosáhnou částky 730 milionů korun. Začátek přestavby předpokládá investor, tedy státní podnik Správa železnic, na rok 2024.

Jde přitom o veliký posun od původního plánu. Ten počítal s tím, že se nástupiště posunou více k centru obce. Nástupiště měla být 180 metrů dlouhá, zakrytá, v noci osvětlená, vybavená moderními bezpečnostními prvky. A podchodem. Podle posledních plánů zůstane zachována hlavní budova nádraží, se kterou projekt původně nepočítal. „Součástí investice je komplexní rekonstrukce výpravní budovy. Dojde mimo jiné ke zřízení nových veřejných toalet, sanaci přístřešku a schodiště, k rekonstrukci chodníků v okolí výpravní budovy a k zajištění parkovacích míst pro automobily a jízdní kola,“ přiblížila mluvčí SŽ Nela Friebová.

Ve stanici budou dvě dopravní koleje a jedna kusá manipulační kolej. U dopravních kolejí se zřídí nová nástupiště, která zajistí bezpečný a pohodlný nástup a výstup cestujících. Přístup na nástupiště zajistí centrální přechod s výstražným zařízením pro přechod kolejí, který se bude nacházet v blízkosti výpravní budovy. Přístup z ulice do prostoru nástupišť bude řešen bezbariérovou komunikací.

V rámci stavby dojde také k částečné rekonstrukci traťového úseku Turnov – Malá Skála. V plánu je rekonstrukce železničního svršku a spodku, rekonstrukce tunelu, mostních objektů, zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech s cílem zvýšení traťové rychlosti a kapacity dráhy.

Ještě větší investici plánuje Správa železnic v Turnově. Začít by se mohlo podle předpokladů v roce 2025 až 2026 a náklady by měly dosáhnout 1,5 miliardy korun.

Zájemci o zakázku na vypracování projektové dokumentace se mohou hlásit do 31. července. „Dodavatel připraví technický návrh bezbariérových nástupišť a podchodu. Významnou úpravou projde také kolejiště. Vlaky do Jičína tak už nebudou muset při odjezdu měnit směr jízdy. Moderní zabezpečovací zařízení ve stanici i na okolních tratích zajistí plynulejší řízení dopravy," dodala Správa železnic na twitteru.

Rekonstrukce stanice má umožnit například zkrácení cestovních dob rychlíků mezi Libercem a Pardubicemi, a to až o 30 minut. Trať už v předchozích letech prošla několika opravami, jízdní doby se ale kvůli návaznostem nijak zvlášť nezměnily. Nové uspořádání stanice by v Turnově mohlo umožnit zřízení přestupního uzlu v celou hodinu, odpadly by tak i prodlevy u osobních vlaků z Liberce do Staré Paky, které dnes v Turnově stojí čtvrt hodiny.

V plánu je i rekonstrukce stanice v Železném Brodě. SŽ již začala hledat firmu, která zpracuje záměr projektu. Podle zadávací dokumentace má jít o kompletní rekonstrukci, záměr má vyřešit i co s výpravní budovou. Ve hře je její rekonstrukce i zmenšení či zbourání a nahrazení novou. „Hlavním cílem stavby je provedení komplexní rekonstrukce železniční stanice směřující k zajištění bezbariérového přístupu na všechna nástupiště pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, dále zajištění bezpečného a spolehlivého provozu a odstranění technicky nevyhovujícího stavu,“ uvádí se v dokumentaci.

V případě Železného Brodu Správa železnic uvádí na svých stránkách termín modernizace v roce 2027.