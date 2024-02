/FOTO, VIDEO/ Žádná blokáda, jen upozornění na současnou situaci. Zemědělci vyrazili na protestní jízdu ve čtvrtek i na Trutnovsku. Trvala dvě hodiny a obešla se bez komplikací a problémů. „Doufám, že protestuji naposledy. Taky bych byl radši v chlévě, než abych jezdil po silnicích s traktorem a ukazoval české vlajky,“ řekl Petr Martinec ze Zemědělského družstva Velké Svatoňovice, předseda Okresní agrární komory Trutnov.

Čtvrteční protesty zemědělců v Královci na Trutnovsku.

Farmáři vezli na traktorech české vlajky a transparenty jako Chceme hospodařit, ne papírovat, Dost diktátu z Bruselu, Jsem zemědělec, ne živitel úředníků, Na poli se dělá, když to jde, ne když úředník chce, Když nás zabije Green Deal, bude za nás pracovat bruselský úředník?

Traktory nejprve projely Trutnovem a poté zamířily na hraniční přechod Královec/Lubawka. Tam se zemědělci z Trutnovska potkali s polskými farmáři. „Řidiči byli většinou v pohodě, lidi na nás u cesty mávali. Akorát jeden Pražák na nás ukázal prostředníček,“ rozebírali situaci účastníci protestu na parkovišti na hranici v Lubawce. Do protestní akce se jich zaregistrovalo 42, další se přidali v průběhu čtvrtečního dopoledne, k tomu doprovodná vozidla. Na silnice tak vyrazilo pět desítek zemědělských strojů. Hromadnou jízdu z areálu zemědělské společnosti Cerea v Poříčí organizovala Okresní agrární komora Trutnov.

Zemědělci z Trutnovska dojeli při společné protestní jízdě z Trutnova na hraniční přechod Královec/Lubawka.

Na průběh protestní jízdy zemědělců dohlížela státní i městská policie. „Situaci jsme monitorovali a dohlíželi na bezpečnost a plynulost silniční dopravy. Protest se obešel bez vážnějších komplikací, doprava byla na některých místech zpomalená, ale plynulá. Ani u jednoho z řidičů, kteří se účastnili protestu, jsme nezjistili porušení zákona o provozu na pozemních komunikacích,“ konstatovala mluvčí Policie ČR Iva Kormošová.

„Akci hodnotím velmi dobře. Mám radost, že zemědělci přijeli, ať malí či velcí. Komplikace nebyly žádné. Trutnov jsme projeli za půl hodiny, nikde žádný problém nebyl. Nezaregistroval jsem, že by nám někdo nadával, spíše nám lidé mávali,“ uvedl předseda Okresní agrární komory Trutnov Petr Martinec.

Ten účastníkům akce při společném shromáždění na hraničním přechodu v Lubawce řekl, že doufá, že se na takovém protestu v dohledné době neuvidí.

Zdroj: Deník/Jan Braun

„Byl bych rád, abychom takový protest už nemuseli nikdy organizovat. S Poláky bych si radši sedl u jednoho stolu u vodky než abychom se potkávali u protestu. Tohle nikdo nechce. Taky bych byl radši v chlévě, než abych jezdil po silnicích s traktorem a ukazoval české vlajky,“ líčil Martinec a dodal: „Jiná možnost, jak poukázat na naše problémy, ale neexistuje a pokud jsme zahnaní do kouta a chceme zachovat české zemědělství, tak se musíme ozvat. Nic jiného nám nezbývá.“

České zemědělce přijeli podpořit na hraniční přechod Královec/Lubawka farmáři ze sousedních polských obcí. Ti měli svůj protest v úterý a předchozích dnech. Ve čtvrtek dorazili auty. Byl mezi nimi i Radoslaw Arendarzczyk z Lubawky. „Přijeli jsme pomoct českým zemědělcům. Je to celoevropský problém. Vypadá to, že Evropská unie chce zlikvidovat malé zemědělství, aby zůstali jen oligarchové. Problém je také s dovozem produktů z Ukrajiny, které pouští na evropský trh bez omezení Evropská komise.“

Zemědělcům se příčí, když je někdo hází do jednoho pytle s proruskými aktivisty. „Není to zpolitizovaná akce,“ zdůraznil předseda trutnovské agrární komory. „Není tady žádná ruská vlajka. Všichni jsme Češi, máme české vlajky. Hrozně nám vadí, když někdo tvrdí, že jsme proruští. To je naprostý nesmysl. Traktory vyjely v celé Evropě. Chceme dělat a produkovat to, co vždycky, co nás naučili naši tátové a dědové.“

Zemědělci na Trutnovsku vyjeli podpořit protesty proti administrativní zátěži, některým podmínkám Green Dealu a bezcelním dovozům potravin ze zemí mimo EU. „Dokázali jsme, že se umíme dát dohromady a že nám není lhostejný osud českého zemědělství. Teď je to na našich a evropských politicích, aby udělali nějaké rozhodnutí pro rozměr evropského a českého zemědělství,“ řekl Petr Martinec.

Podle něj jsou požadavky a podmínky kladené na farmáře společnou zemědělskou politikou v kombinaci s Green Dealem svěrací kazajkou, která omezuje a přímo znemožňuje zemědělské hospodaření.

Zdroj: Deník/Jan Braun

„Kromě požadavků naší legislativy musíme polní práce provádět podle příkazu úředníka, povinně vyčleňovat půdu z produkce podle úředníka, pole dělit pásy podle předpisu, střídat plodiny podle předpisu, provádět protierozní opatření podle předpisu, orat či spíš neorat podle předpisu, každý kravinec evidovat, strpět dvojnásobek kontrol po zavedení družicového sledování, které mělo kontroly snížit. Do toho všeho Evropská komise pouští na evropský trh bez omezení ukrajinskou produkci, u které stačí, že se vejde do limitů škodlivin,“ vyjmenoval předseda Okresní agrární komory Trutnov, co zemědělcům vadí.

Požadují odstranit ze společné zemědělské politiky a Green Dealu nadměrné a nesmyslné požadavky ignorující přírodní i ekonomické zákonitosti a snížení administrativy, protože se považují za administrativně nejzatíženější obor v ČR. Chtějí také chránit trh před produkty, které jsou vyrobené bez respektování podmínek povinných pro zemědělce v zemích EU.