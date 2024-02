Zemědělcům došla trpělivost a vyrazili s traktory na silnice. Vyzývají k záchraně českého zemědělství. Vadí jim bobtnající unijní byrokracie.

„Je podstatné, aby v Česku zůstaly české potraviny,“ zdůraznil Libor Sedláček. Dnes je podle něj situace taková, že řada farmářů ruší živočišnou výrobu nebo o tom uvažuje. Nevyplácí se jim chovat krávy, vyrábět mléko, hovězí maso. „Jak jednou skončíte s živočišnou výrobou, tak se těžko obnovuje. Na poli se dá znovu zasít, ale jakmile zrušíte stáje a propustíte lidi, tak už to nikdo nedá dohromady,“ poznamenal.

Musíme orat podle předpisu a evidovat každý kravinec, protestovali zemědělci

Farmáři se obávají o udržitelnost českého zemědělství. „Klesají dotační podpory a dováží se dotované dumpingové zboží. Je to o tom, jestli tady bude české zemědělství, nebo budeme všechno dovážet a budeme závislí na tom, co nám kdo sem pošle - otázka v jaké kvalitě, sortimentu a za jakou cenu. Dnes je cena dovozového zboží dobrá pro české zákazníky, protože je dotovaná. Pokud tady ale nebudou české potraviny, může to být jinak,“ uvedl ředitel společnosti Karsit Agro. „To by si měli lidé uvědomit a spousta z nich to chápe. Také proto nám začínají fandit,“ dodal.

Libor Sedláček si myslí, že lidé by neměli podléhat nakupování zboží za každou cenu jen proto, že je levné. „Měli by kupovat spíš kvalitní, domácí výrobky a být trochu patrioti. To českým lidem chybí, nejsme takoví patrioti. Nestojíme si za svými českými výrobky, ale kupujeme to, co je nejlevnější,“ řekl.